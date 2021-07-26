Нагорный сравнил Аблязина с Макгрегором

Российский гимнаст Никита Нагорный сравнил своего партнёра по сборной России Дениса Аблязина с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

«За последние полгода мы прошли очень трудный путь. Артур — он вообще герой, Денис — тоже, у него две железки в ногах, кто не знает! Титановые пластины. Он — как боец UFC Конор Макгрегор, только в два раза сильнее! Спасибо всему персоналу и врачам, которые терпели наше нытьё. Валерий Петрович Алфосов — наш герой, ему срочно нужен памятник. Человек сделал просто невероятное, собрал нас всех. Он — это самый большой двигатель нашей сборной. Валентина Александровна и Андрей Фёдорович Родионенко — люди, которые держат этот костяк в нашей стране. Они помогли нам достигнуть нашей главной мечты. Ещё хочется поблагодарить Федерацию спортивной гимнастики России и её президента Титова Василия Николаевича, который приложил немало усилий для этих золотых медалей», — приводит слова Sport24 Нагорного.

Российские гимнасты стали олимпийскими чемпионами в командном многоборье впервые за 25 лет.

Ранее Путин поздравил российских гимнастов с первой за 25 лет победой на ОИ.