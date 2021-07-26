Путин поздравил российских гимнастов с первой за 25 лет победой на ОИ

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России с победой на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Рад поздравить вас с триумфом на XXXII Олимпийских играх. Финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства его участников, их стремлением взять верх над именитыми соперниками. Я отмечу, что победу в этом виде состязаний любители спортивной гимнастики в России ждали на протяжении целых 25 лет, и тем ярче, ценнее и достойнее является ваш успех. Благодарю вас за силу духа, а также твёрдость характера и сплочённость. Я желаю здоровья и удачи», — цитирует Путина сайт Кремля.

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного завоевала золотые медали в командном многоборье. Это первое золото российских гимнастов с 1996 года.

Ранее Губерниев отреагировал на победу российских гимнастов на ОИ в Токио.