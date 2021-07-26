Губерниев отреагировал на победу российских гимнастов на ОИ в Токио

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу сборной России на Играх в Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике.
Губерниев отреагировал на победу российских гимнастов на ОИ в Токио
  • Reuters

«Сейчас каждый из сборной по гимнастике — это герой, они это доказали в очередной раз. Далалоян со своей травмой ахилла, Нагорный — абсолютный гений, Аблязин, Белявский — это наша российская фантастическая четвёрка. Beatles мировой гимнастики. Объективно — мы сильнее! В спорте нельзя выиграть случайно. Мы — самая сильная команда Олимпиады! Вопросов к этому нет», — цитирует Губерниева Sport24.

Ранее Голоцуцков заявил, что сборная по спортивной гимнастике — просто герои и молодцы.

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