Губерниев отреагировал на победу российских гимнастов на ОИ в Токио

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу сборной России на Играх в Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике.

«Сейчас каждый из сборной по гимнастике — это герой, они это доказали в очередной раз. Далалоян со своей травмой ахилла, Нагорный — абсолютный гений, Аблязин, Белявский — это наша российская фантастическая четвёрка. Beatles мировой гимнастики. Объективно — мы сильнее! В спорте нельзя выиграть случайно. Мы — самая сильная команда Олимпиады! Вопросов к этому нет», — цитирует Губерниева Sport24.

Ранее Голоцуцков заявил, что сборная по спортивной гимнастике — просто герои и молодцы.