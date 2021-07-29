Хоркина — о сложности элементов: головы не выдерживают, ахиллы рвутся, конечности летят

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась впечатлениями от выступления российских гимнастов в мужском командном и индивидуальном многоборье на Играх в Токио.

«Бронза Никиты Нагорного в абсолютном первенстве — это очень хорошая, крепкая бронзовая медаль с золотым отливом. Всё было очень достойно и красиво, как и положено олимпийскому чемпиону. Артур Далалоян тоже молодец. За мужиков вообще душа радуется, горжусь ими страшно. Мы ведь ждали эту команду давно, и она потихонечку, ещё с чемпионата мира в Дохе, формировалась. Там у меня была возможность общаться с ребятами и, помню, мы сидели в бассейне, загорали и разговаривали. О спорте, о жизни. Тогда-то я и поняла, что парни у нас не просто рассудительные и ответственные, но и с очень правильными целями. Знают, для чего пришли в гимнастику», — рассказала Хоркина RT.

Она отметила, что если говорить непосредственно о соревнованиях, то вся спортивная гимнастика вплотную подошла к очень серьёзному, переломному моменту.

«Сложность уже просто за гранью. Японцы крутят четыре винта. Тут не только головы не выдерживают, но и ахиллы рвутся, и нижние конечности летят, и верхние. Вот тебе и проблемы Байлз, и травма Далалояна. Плюс колоссальная соревновательная нагрузка, особенно у парней. Тот же Нагорный фактически третий день выступает в многоборье: квалификация, команда, личное первенство», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее Хоркина рассказала, что в Италии после отказа Байлз вспомнили о сексуальных скандалах в сборных США.