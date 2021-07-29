Слёзы Ильясова, дебют регбисток и спасение волейболисток: чем запомнился шестой день Игр в Токио

Дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу в весовой категории до 100 кг, а боксёры Глеб Бакши и Иван Верясов вышли в четвертьфинал. Женская сборная России по волейболу совершила камбэк в противостоянии с Китаем, а регбистки дебютировали на Олимпиаде с поражения от Великобритании. Австралийские легкоатлеты в полном составе ушли на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом двукратным чемпионом мира Сэмом Кендриксом, а немецкого тренера Патрика Мостера отправили домой из-за того, что он назвал африканских велосипедистов погонщиками верблюдов.

В четверг российские спортсмены вернулись на победную тропу. Пятую медаль стране принесли фехтовальщицы. Рапиристки уверенно выиграли командный турнир. Сродни золоту — историческое серебро Василисы Степановой и Елены Орябинской в академической гребле. Наконец, отечественные атлеты завоевали сразу три бронзы: гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в личном многоборье, а пловец Климент Колесников — на дистанции 100 метров вольным стилем.

Снова поднялись на пьедестал и дзюдоисты. Примеру Мадины Таймазовой последовал Нияз Ильясов в весовой категории до 100 кг. Шансы двукратного призёра чемпионата мира изначально котировались достаточно высоко, хотя он получил только седьмой номер посева. В первом бою он без проблем провёл иппон венгру Миклошу Чирьеничу.

Однако в соперники по четвертьфиналу уроженец Батайска получил уже по-настоящему серьёзного оппонента португальца Жорже Фонсеку, который одолел его в решающем противостоянии последнего первенства планеты. Поединок продлился почти восемь минут, и в результате Ильясов обидно уступил ваза-ари и отправился в утешительные соревнования. Вдобавок он, как и Таймазова накануне, получил повреждение брови. К счастью, оно оказалось не настолько серьёзным.

Там Нияз тем же приёмом одолел немца Карла-Рихарда Фрая, а в решающей схватке за бронзу встретился с грозным Варламом Липартелиани. Уроженец Грузии не нуждается в представлении, ведь он не только является серебряным призёром ОИ-2016, но и возглавляет мировой рейтинг в этой весовой категории.

В результате судьбу напряжённого поединка решил всё тот же ваза-ари, который россиянин исполнил за 30 секунд до окончания боя. После этого он получил две жёлтые карточки, но всё-таки удержал победу и занял третье место на дебютной Олимпиаде. Завоевав медаль, дзюдоист не смог сдержать слёз и расплакался. Он не хотел, чтобы телезрители видели его эмоции и попытался закрыть камеру рукой.

«Тяжёлый в психологическом и моральном плане выдался день. И атмосфера здесь такая, поэтому не удержался. Тем более два месяца назад я на чемпионате Европы проиграл Варламу в полуфинале. И сегодня это была достаточно принципиальная лично для меня схватка. Хорошо, что всё так вышло», — приводит слова Ильясова «Р-Спорт».

Великолепно пока складываются Игры и для российских боксёров. Шестеро из семи уже спокойно пробились в четвертьфинал, а Габила Мамедова поединок 1/8 ждёт 31-го числа.

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В четверг компанию Альберту Батыргазиеву, Андрею Замковому, Имаму Хатаеву и Муслиму Гаджимагомедову составили Глеб Бакши и Иван Верясов. Стартовые бои сложились для них по-разному. Если супертяж не оставил шансов камерунцу Максиму Йегнонгу, то Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, с огромным трудом сломил сопротивление призёра ЧМ из США Троя Исли. Россиянин выиграл раздельным решением судей. Трое рефери отдали победу ему, а двое — американцу.

В целом удачно сложился день для отечественных спортсменов и в командных видах. Невероятный камбэк в противостоянии с Китаем совершили волейболистки. На редкость удачный первый сет (25:17), видимо, оказал на подопечных Серджо Бузато расхолаживающее воздействие — они слишком рано поверили в собственный успех.

Представительницы Поднебесной, напротив, разозлились и начали сражаться на площадке с удвоенной энергией. Особенно хороша была доигровщица Инин Ли, которая набирала одно очко за другим.

В результате россиянки безропотно отдали две партии подряд (23:25, 20:25). В четвёртой у них тоже мало что получалось. Достаточно того, что по ходу они уступали семь баллов — 12:19. Казалось, шансов спастись нет. Но загнанные в угол девушки сумели сотворить настоящее чудо и взяли верх — 27:25.

Ну а в решающем сете они уже явно поймали кураж. Вела игру опытная Наталья Гончарова. Вколачивали мячи в паркет Ирина Воронкова и Арина Федоровцева. К слову 17-летняя диагональная стала самой результативной волейболисткой в составе сборной России, набрав 28 очков. В результате команда одержала тяжелейшую победу и поднялась на третье место в группе.

Наконец, добились успеха и гандболистки, которые приехали в Токио в ранге действующих олимпийских чемпионок. Правда, звание фавориток они совершено не оправдывали: сначала разошлись миром с Бразилией (24:24), а затем разгромно уступили Швеции (24:36). После этого не выдержал даже экс-наставник сборной Евгений Трефилов, приведший её к золоту в Рио. Он призвал бывших подопечных «спуститься с пьедестала и начать работать».

Видимо, они услышали находящегося в Японии тренера и с разницей в семь мячей обыграли уступающую в классе Венгрию — 38:31. А действующий рулевой команды Алексей Алексеев порадовался, что девушки, наконец, «получили кайф» от собственной игры.

«После двух матчей мы оказались на дне. Будем надеяться, сейчас оттолкнулись от него и пойдём вверх. Нам очень нужна была эта победа, чтобы поверить в себя. Настроение изменилось», — порадовался специалист.

А отечественных регбисток в четверг ждало историческое событие — дебют на ОИ. Первый блин получился комом. Россия в напряжённой встрече уступила Великобритании — 12:14. Причём большую часть противостояния коллектив Андрея Кузина вёл в счёте, но в концовке позволил соперницам совершить попытку. Зато во втором матче команда разгромила Кению — 35:12.

Утром Колесникову удалось принести стране очередную медаль, а вечером в «Токио акватикс центре» состоялись квалификационные заплывы. Анастасия Кирпичникова, действующий серебряный призёр ЧЕ в этом виде, вышла в полуфинал на дистанции 800 м вольным стилем с пятым результатом (8.18,77).

Сборная России пробилась в решающий старт комбинированной эстафеты 4 по 100 м комплексом. Однако Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Анна Суркова и Мария Каменева показали лишь седьмое время (3:43.73). Наконец, Андрей Минаков на 100 м баттерфляем пробился в полуфинал с высоким четвёртым результатом (51,00).

В академической гребле главным событием дня стало серебро Степановой и Орябинской. Однако эта награда может стать для России не единственной в данном виде. Похоже, всерьёз удивить страну намерена Анна Пракатень. Она пробилась в финал одиночки с лучшим результатом в своём полуфинальном заплыве (7.23,61). А в аналогичном виде у мужчин в решающем противостоянии примет участие Александр Вязовкин.

Сохраняют шансы на награды и российские лучницы, которые в Токио уже завоевали серебро командного турнира. В четверг опытная Ксения Перова, для которой это уже третья Олимпиада в карьере, уверенно прошла двух соперниц в личном первенстве. Для начала она не оставила шансов Элис Ингли (Австралия) — 7:1, а затем — Майе Ягер (Дания) — 7:3. Теперь в 1/8 финала она составит компанию другой соотечественнице Елене Осиповой.

А вот Светлана Гомбоева вылетела в первом же круге. В напряжённом поединке она уступила представительнице Нидерландов Габриэле Шлоссер — 5:6.

Неудачно выступили в четверг и российские стрелки, хотя болельщики уже успели привыкнуть к медалям в этом виде. В трапе ни Дарье Семьяновой, ни Екатерине Субботиной, ни олимпийскому чемпиону Афин Алексею Алипову даже не удалось выйти в финал.

Зато первую в истории медаль ОИ здесь завоевал спортсмен из Сан-Марино — Алессандра Перилли заняла третье место. Любопытно, что 33-летний стрелок была близка к тому, чтобы подняться на пьедестал ещё в Лондоне. Тогда она набрала одинаковое количество очков сразу с двумя соперницами, но в перестрелке за серебро и бронзу опустилась на обиднейшее четвёртое место. Спустя девять лет представительнице карликового государства всё-таки удалось завоевать медаль.

Также очередной соревновательный день оказался богат на скандалы. Например, в олимпийской команде Германии заявили о высылке тренера сборной по велоспорту Патрика Мостера. Во время гонки специалист слишком эмоционально подбадривал подопечных у трассы. На его беду в объектив телекамер попал призыв к немецким спортсменам «достать погонщиков верблюдов». Оказывается, под ними он имел ввиду соперников из Алжира и Эритреи. От обвинений в расизме мужчину не спасли даже экстренные извинения.

Серьёзной критике на родине подвергся и другой немецкий специалист Клаудиу Пуса. Перед квалификационным поединком в весовой категории до 63 кг он сильно потряс свою подопечную дзюдоистку Мартыну Трайдос за плечи и ударил её по щеке.

Жёсткая мера воздействия не помогла — спортсменка уступила представительнице Венгрии Cофи Озбас. Позже она на своей странице в Instagram объяснила, что в поведении специалиста нет ничего страшного. По её словам, она сама попросила наставника таким образом настроить её на бой.

Ещё один скандал разгорелся вокруг олимпийского чемпиона по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м иранца Джаважа Форуги. Организация United for Navid, созданная после казни за участие в протестах против экономической политики Ирана в 2018 году борца Навида Афкари, призвала лишить спортсмена медали за то, что он «причастен к террористической группировке». Речь идёт о Корпусе стражей исламской революции, членом которой атлет, якобы является.

«Вручение золотой олимпийской медали члену террористической организации является ужасающим оскорблением спортсменов и олимпийских идеалов и бросает на МОК тяжёлую тёмную тень», — говорится в заявлении United for Navid.

Помимо разрешения разного рода конфликтов организаторам приходится оперативно решать вопросы с коронавирусом. Эпдемиологическая ситуация в Японии становится только хуже, а на ОИ определяют всё новых заражённых. На данный момент больше всего от COVID-19 пострадала сборная Австралии по лёгкой атлетике. Она была вынуждена в полном составе (63 человека) уйти на карантин из-за контакта с заболевшим.

Речь о двукратном чемпионе мира в прыжках с шестом Сэме Кендриксе, который сдал положительный тест. Представители Зелёного континента тренировались вместе с американцем. Теперь они вынуждены находиться в изоляции в своих комнатах.

Сам Кендрикс, который был одним из главных претендентов на золото в своём виде, покинет Токио. При этом болезнь легкоатлет переносит бессимптомно и чувствует себя хорошо.