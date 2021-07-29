Дзюдоист Ильясов завоевал бронзу Олимпиады в весе до 100 кг
- Reuters
Поединок продлился четыре минуты.
Для 25-летнего россиянина это первая олимпийская награда в карьере. В его активе серебро и бронза чемпионатов мира 2019 и 2018 годов.
В другой схватке за бронзу ОИ в Токио португалец Жорже Фонсека победил канадца Шейди эль Нахаса.
Золото завоевал японец Аарон Вольф, одержавший победу над южнокорейцем Чо Гухамом.
Ранее сообщалось, что Хамада стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весе до 78 кг.