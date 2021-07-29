Дзюдоист Ильясов завоевал бронзу Олимпиады в весе до 100 кг

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Россиянин Нияз Ильясов одержал победу над грузином Варламом Липартелиани в схватке за бронзу олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 100 кг.
Дзюдоист Ильясов завоевал бронзу Олимпиады в весе до 100 кг
  • Reuters

Поединок продлился четыре минуты.

Для 25-летнего россиянина это первая олимпийская награда в карьере. В его активе серебро и бронза чемпионатов мира 2019 и 2018 годов.

В другой схватке за бронзу ОИ в Токио португалец Жорже Фонсека победил канадца Шейди эль Нахаса.

Золото завоевал японец Аарон Вольф, одержавший победу над южнокорейцем Чо Гухамом.

Ранее сообщалось, что Хамада стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весе до 78 кг.

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