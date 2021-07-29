Список всех медалистов шестого дня Олимпиады в Токио

На Олимпийских играх в Токио 29 июля было разыграно 17 комплектов медалей.

Обладателями олимпийских медалей по итогам шестого дня Игр в Токио стали:

Фехтование. Женщины. Рапира. Командное первенство

1. Сборная России (Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина).

2. Сборная Франции.

3. Сборная Италии.

Академическая гребля. Женщины. Двойка распашная без рулевого

1. Грейс Прендергаст / Керри Гаулер (Новая Зеландия).

2. Василиса Степанова / Елена Орябинская (Россия).

3. Кейли Филмер / Хиллари Дженссенс (Канада).

Академическая гребля. Мужчины. Двойка распашная без рулевого

1. Мартин Синкович / Валент Синкович (Хорватия).

2. Мариус Козмюк / Чиприан Тудосэ (Румыния).

3. Фредерик Выставел / Йоахим Суттон (Дания).

Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная, лёгкий вес

1. Финтан Маккарти / Пол О'Донован (Ирландия).

2. Джонатан Роммельман / Джейсон Осборн (Германия).

3. Стефано Оппо / Пьетро Рута (Италия).

Академическая гребля. Женщины. Двойка парная, лёгкий вес

1. Валентина Родини / Федерика Чезарини (Италия).

2. Лора Тарантола / Клер Бове (Франция).

3. Марике Кейсер / Илсе Паулис (Нидерланды).

Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье

1. Суниса Ли (США).

2. Ребека Андради (Бразилия).

3. Ангелина Мельникова (Россия).

Дзюдо. Мужчины. Весовая категория до 100 кг

1. Аарон Вулф (Япония).

2. Чхо Кухам (Корея).

3. Нияз Ильясов (Россия).

3. Жоржи Фонсека (Португалия).

Дзюдо. Женщины. Весовая категория до 78 кг

1. Сери Хамада (Япония).

2. Мадлен Малонга (Франция).

3. Анна-Мария Вагнер (Германия).

3. Майра Агиар (Бразилия).

Плавание. Мужчины. 100 м вольным стилем

1. Кэлеб Дресл (США).

2. Кайл Чалмерс (Австралия).

3. Климент Колесников (Россия).

Плавание. Мужчины. 800 м вольным стилем

1. Роберт Финк (США).

2. Грегорио Пальтриньери (Италия).

3. Михаил Романчук (Украина).

Плавание. Мужчины. 200 м, брасс

1. Айзек Стаблти-Кук (Австралия).

2. Арно Камминга (Нидерланды).

3. Матти Маттссон (Финляндия).

Плавание. Женщины. 200 м, баттерфляй

1. Чжан Юфэй (Китай).

2. Риган Смит (США).

3. Хейли Фликингер (США).

Плавание. Женщины. Эстафета 4×200 м вольным стилем

1. Сборная Китая.

2. Сборная США.

3. Сборная Австралии.

Стендовая стрельба. Женщины. Трап

1. Зузана Регак-Штефечекова (Словакия).

2. Кейли Браунинг (США).

3. Алессандра Перилли (Сан-Марино).

Стендовая стрельба. Мужчины. Трап

1. Иржи Липтак (Чехия).

2. Давид Костелецки (Чехия).

3. Мэттью Ковард-Холли (Великобритания).

Гребной слалом. Женщины. Каноэ

1. Джессика Фокс (Австралия).

2. Маллори Франклин (Великобритания).

3. Андреа Херцог (Германия).

Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд

1. Чэнь Мэн (Китай).

2. Сунь Инша (Китай).

3. Мима Ито (Япония).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 июля.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала пять медалей в шестой соревновательный день на ОИ в Токио.