Сборная России завоевала пять медалей в шестой соревновательный день на ОИ в Токио

Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды в пятый день Олимпийских игр, которые проходят в Токио.

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Сборная России (Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова) завоевала золото в командном турнире рапиристок. Василиса Степанова и Елена Орябинская стали серебряными призёрами Игр в академической гребле. Также было завоевано три бронзовые награды. Обладателями медалей Олимпиады стали пловец Климент Колесников, дзюдоист Нияз Ильясов и гимнастка Ангелина Мельникова. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Ранее Колобков признался, что не ожидал победы на ОИ от российских рапиристок.