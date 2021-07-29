Сборная России завоевала пять медалей в шестой соревновательный день на ОИ в Токио

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Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды в пятый день Олимпийских игр, которые проходят в Токио.
Сборная России завоевала пять медалей в шестой соревновательный день на ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Сборная России (Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова) завоевала золото в командном турнире рапиристок. Василиса Степанова и Елена Орябинская стали серебряными призёрами Игр в академической гребле. 

Также было завоевано три бронзовые награды. Обладателями медалей Олимпиады стали пловец Климент Колесников, дзюдоист Нияз Ильясов и гимнастка Ангелина Мельникова.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее Колобков признался, что не ожидал победы на ОИ от российских рапиристок.

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