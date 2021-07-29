Колобков признался, что не ожидал победы на ОИ от российских рапиристок

Бывший министр спорта России, олимпийский чемпион в фехтовании на шпагах Павел Колобков оценил выступление российских рапиристок в командном турнире на Играх в Токио.

«Я не ожидал, что наши рапиристки победят, но, определённо, наделялся. Я смотрел практически все бои: их преимущество не вызывало сомнений. Конечно, самой главной встречей за первое место была предыдущая — с американками. Всё решалось в последних боях. Наши девчонки молодцы, выдержали. Они показали себя настоящей командой. Вся команда проявила себя в нужный момент. Последнюю встречу они были просто обязаны выиграть, потому что они действительно сильнее. Наверное, пора говорить о том, что наступила эра российского женского рапирного фехтования», — цитирует Колобкова Sport24.

Сборная России (Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова) победила сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счётом 45:34.

Ранее Мартьянова рассказала о характере полученной травмы.