Мартьянова рассказала о характере полученной травмы

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Фехтовальщица Марта Мартьянова выступала в финале командного олимпийского турнира рапиристов с повреждением связок ноги.
Мартьянова рассказала о характере полученной травмы
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Боль приходит, и всё сейчас начинает чувствоваться. Это растяжение связок. В начале года, в январе, у меня то же самое было, только на другой ноге. В данный момент это сложно, а тогда на дорожке не думала об этом. Чувствовала, что мне надо, и было большое желание справиться с этим. Приехать сюда и опускать руки — это не по-моему. Вышла на дорожку, у меня все расплывчато было, ничего не понимала. Но справилась с эмоциями и поняла, что для команды нужно сделать всё», — сказала рапиристка журналистам после финала.

Сборная России (Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Мартьянова) победила сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счётом 45:34. 

Ранее сообщалось, что рапиристка Мартьянова после финала ОИ покинула арену на коляске.

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