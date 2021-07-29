Мартьянова рассказала о характере полученной травмы

Фехтовальщица Марта Мартьянова выступала в финале командного олимпийского турнира рапиристов с повреждением связок ноги.

«Боль приходит, и всё сейчас начинает чувствоваться. Это растяжение связок. В начале года, в январе, у меня то же самое было, только на другой ноге. В данный момент это сложно, а тогда на дорожке не думала об этом. Чувствовала, что мне надо, и было большое желание справиться с этим. Приехать сюда и опускать руки — это не по-моему. Вышла на дорожку, у меня все расплывчато было, ничего не понимала. Но справилась с эмоциями и поняла, что для команды нужно сделать всё», — сказала рапиристка журналистам после финала.

Сборная России (Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Мартьянова) победила сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счётом 45:34.

Ранее сообщалось, что рапиристка Мартьянова после финала ОИ покинула арену на коляске.