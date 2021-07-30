Роднина подвергла критике гребчиху из США за слова об успехе россиян на Олимпиаде

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио.
Роднина подвергла критике гребчиху из США за слова об успехе россиян на Олимпиаде
  • Reuters
  • © Leah Millis

«Я за ее дурной вкус не отвечаю. Нам, например, радостно, и мы умеем радоваться за их спортсменов, сопереживать их спортсменам. Могу точно сказать, что все расстроились, когда снялась американская гимнастка. Они просто дурно воспитаны — вот и всё. Американская гребчиха очень плохо знает устав Международного олимпийского комитета и Олимпийскую хартию», — цитирует Роднину «Чемпионат».

По её мнению, каждый атлет должен знать не только правила своего вида спорта, но условия соревнований. То есть, как считает Роднина, Калмо следует знать и понимать регламент, осознавать, что такое Олимпийские игры и их нормативы. Депутат также подчеркнула, что не понимает, зачем американка участвует в Играх, если ей чужды их принципы.

Напомним, что россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро Олимпийских игр в академической гребле, после чего Калмо и выразила своё недовольство.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление гребчихи из США о том, что ей противны медали России.

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