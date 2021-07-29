В Госдуме прокомментировали заявление гребчихи из США о том, что ей противны медали России

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио.

«Глупое высказывание от глупой спортсменки. К сожалению, она гребёт всех под одну гребёнку. Да, были проблемы, но не у этих девушек, которые мощно и уверенно завоевали серебряные медали. Жаль, им не удалось стать первыми: в таком случае американка услышала бы музыку Чайковского — её бы от злости разорвало, как в мультфильмах. Никому не нравится, когда Россия показывает зубы, когда мы в честной и упорной борьбе добиваемся результата. Американцы совсем не умеют проигрывать — ни в спорте, ни в политике. Когда спортсмены обсуждают друг друга — это неприлично. Нужно научиться достойно проигрывать. Надо подать протест, потому что это оскорбления по национальному признаку — подобные вещи запрещены. МОК должен проверить высказывание американской спортсменки. Если найдут нотку экстремизма, то обязательно надо её наказать», — цитирует Свищева «Чемпионат».

Ранее американская гребчиха призналась, что испытывает неприязнь к российским спортсменам.