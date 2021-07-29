В Госдуме прокомментировали заявление гребчихи из США о том, что ей противны медали России

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Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио.
В Госдуме прокомментировали заявление гребчихи из США о том, что ей противны медали России
  • Reuters
  • © Carl Recine

«Глупое высказывание от глупой спортсменки. К сожалению, она гребёт всех под одну гребёнку. Да, были проблемы, но не у этих девушек, которые мощно и уверенно завоевали серебряные медали. Жаль, им не удалось стать первыми: в таком случае американка услышала бы музыку Чайковского — её бы от злости разорвало, как в мультфильмах. Никому не нравится, когда Россия показывает зубы, когда мы в честной и упорной борьбе добиваемся результата. Американцы совсем не умеют проигрывать — ни в спорте, ни в политике. Когда спортсмены обсуждают друг друга — это неприлично. Нужно научиться достойно проигрывать. Надо подать протест, потому что это оскорбления по национальному признаку — подобные вещи запрещены. МОК должен проверить высказывание американской спортсменки. Если найдут нотку экстремизма, то обязательно надо её наказать», — цитирует Свищева «Чемпионат».

Ранее американская гребчиха призналась, что испытывает неприязнь к российским спортсменам.

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