Американская гребчиха призналась, что испытывает неприязнь к российским спортсменам

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Американская гребчиха Меган Калмо высказала своё отношение к российским спортсменам, участвующим в Олимпийских играх в Токио.
Американская гребчиха призналась, что испытывает неприязнь к российским спортсменам
  • Reuters

«Видеть, как команда, которая не должна была принимать участия в Олимпийских играх, уходит с пьедестала с серебряными медалями, — это противно. Я разочарована ситуацией и сочувствую спортсменам, участвовавшим в финале группы А. Испытываю самые тёплые чувства ко всем своим друзьям и заклятым врагам, которые отдали всё на этих Играх», — написала гребчиха в своём Twitter.

Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро Олимпийских игр в академической гребле.

Ранее Журова назвала серебро в гребле главным чудом России на Олимпиаде в Токио.

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