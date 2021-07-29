Американская гребчиха призналась, что испытывает неприязнь к российским спортсменам

Американская гребчиха Меган Калмо высказала своё отношение к российским спортсменам, участвующим в Олимпийских играх в Токио.

«Видеть, как команда, которая не должна была принимать участия в Олимпийских играх, уходит с пьедестала с серебряными медалями, — это противно. Я разочарована ситуацией и сочувствую спортсменам, участвовавшим в финале группы А. Испытываю самые тёплые чувства ко всем своим друзьям и заклятым врагам, которые отдали всё на этих Играх», — написала гребчиха в своём Twitter.

Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро Олимпийских игр в академической гребле.

Ранее Журова назвала серебро в гребле главным чудом России на Олимпиаде в Токио.