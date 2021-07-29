Журова назвала серебро в гребле главным чудом России на Олимпиаде в Токио
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«Серебро в гребле — главное чудо России на Олимпиаде в Токио. Вообще сейчас наше выступление называют «серебряным дождём», сегодня хотелось бы золота. Понятно, что в гребле золота не было много лет, так что тут главное — прорыв. Это должно позитивно отразиться на всей команде — надеюсь, что так будет, и наши завоюют ещё медали», — приводит слова Журовой «Чемпионат».
Завоевавшие серебро Орябинская и Степанова стали первыми с 2004 года представителями академической гребли, выигравшими медали Игр. Кроме того, их награда — первая в истории, завоёванная россиянками в данной дисциплине Олимпиады.
Ранее сообщалось, что Матыцин поздравил Орябинскую, Степанову и Колесникова с завоеванием олимпийских медалей.