Журова назвала серебро в гребле главным чудом России на Олимпиаде в Токио

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, ныне депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала завоевание Еленой Орябинской и Василисой Степановой серебряных медалей в финале турнира по академической гребле в двойках на летних Олимпийских играх в Токио.

«Серебро в гребле — главное чудо России на Олимпиаде в Токио. Вообще сейчас наше выступление называют «серебряным дождём», сегодня хотелось бы золота. Понятно, что в гребле золота не было много лет, так что тут главное — прорыв. Это должно позитивно отразиться на всей команде — надеюсь, что так будет, и наши завоюют ещё медали», — приводит слова Журовой «Чемпионат».

Завоевавшие серебро Орябинская и Степанова стали первыми с 2004 года представителями академической гребли, выигравшими медали Игр. Кроме того, их награда — первая в истории, завоёванная россиянками в данной дисциплине Олимпиады.

Ранее сообщалось, что Матыцин поздравил Орябинскую, Степанову и Колесникова с завоеванием олимпийских медалей.