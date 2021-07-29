Матыцин поздравил Орябинскую, Степанову и Колесникова с завоеванием олимпийских наград

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил россиянок Елену Орябинскую и Василису Степанову с олимпийским серебром в академической гребле, а пловца Климента Колесникова — с бронзой Игр в Токио на дистанции 100 м вольным стилем.

«Орябинская и Степанова выиграли «серебро, которое стало для российских представителей академической гребли первой олимпийской медалью с 2004 года. Эта награда также первая в истории, завоёванная россиянками в данной дисциплине Олимпиады. Их не причисляли к фаворитам на этой дистанции, но в финале наша двойка опровергла все прогнозы — она упорно шла к своей цели, обходя соперниц», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Говоря о бронзе Колесникова, министр отметил серьёзный уровень конкуренции в соревнованиях пловцов на дистанции 100 м вольным стилем.

«Наш пловец приложил все силы, чтобы войти в тройку призёров. Российские спортсмены не выигрывали олимпийские награды на этой дистанции с 2000 года. Колесников не только принёс России столь важную медаль, но и установил в полуфинальном заплыве на дистанции 100 м вольным стилем новый рекорд Европы», — добавил Матыцин.

Ранее Чикунова прокомментировала выход в финал ОИ на дистанции 200 м брассом.