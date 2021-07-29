Чикунова прокомментировала выход в финал ОИ на дистанции 200 м брассом
- Reuters
«Была проделана большая работа. Классно, что понемногу начинает получаться плавать 100 метров. Вторая строчка не давит, но если долго думать, то может начать», — сказала Чикунова в эфире «Матч ТВ».
В полуфинальном заплыве россиянка показала время 2:20,57, финишировав второй.
Её соотечественница Мария Темникова заняла седьмое место и не вышла в финал.
Ранее сообщалось, что Колесников завоевал бронзу ОИ на дистанции 100 м кролем.