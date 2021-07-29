Чикунова прокомментировала выход в финал ОИ на дистанции 200 м брассом

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Россиянка Евгения Чикунова отреагировал на выход в финал турнира по плаванию на дистанции 200 метров брассом на летних Олимпийских играх в Токио.
Чикунова прокомментировала выход в финал ОИ на дистанции 200 м брассом
  • Reuters

«Была проделана большая работа. Классно, что понемногу начинает получаться плавать 100 метров. Вторая строчка не давит, но если долго думать, то может начать», — сказала Чикунова в эфире «Матч ТВ».

В полуфинальном заплыве россиянка показала время 2:20,57, финишировав второй.

Её соотечественница Мария Темникова заняла седьмое место и не вышла в финал.

Ранее сообщалось, что Колесников завоевал бронзу ОИ на дистанции 100 м кролем.

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