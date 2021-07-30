Бацарашкина завоевала второе золото в стрельбе на Олимпиаде в Токио

Россиянка Виталина Бацарашкина победила в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио.

Российская спортсменка набрала 38 очков.

Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Минджон, а тройку лучших замкнула китаянка Сяо Цзяруисюань.

Напомним, что Бацарашкина уже завоевала золото Токио-2020 в стрельбе из пистолета с 10 м, а также стала серебряной призёркой текущих Игр в паре с Артёмом Черноусовым в той же дисциплине в миксте.

Ранее сообщалось, что Бацарашкина вышла в финал турнира по стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпиаде.