Бацарашкина завоевала второе золото в стрельбе на Олимпиаде в Токио

Короткая ссылка
Россиянка Виталина Бацарашкина победила в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио.
Бацарашкина завоевала второе золото в стрельбе на Олимпиаде в Токио
  • Reuters

Российская спортсменка набрала 38 очков.

Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Минджон, а тройку лучших замкнула китаянка Сяо Цзяруисюань.

Напомним, что Бацарашкина уже завоевала золото Токио-2020 в стрельбе из пистолета с 10 м, а также стала серебряной призёркой текущих Игр в паре с Артёмом Черноусовым в той же дисциплине в миксте.

Ранее сообщалось, что Бацарашкина вышла в финал турнира по стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить