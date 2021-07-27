Командный успех: российские стрелки выиграли две медали в миксте на Играх в Токио

В четвёртый соревновательный день Олимпиады в Токио российские стрелки завоевали две награды в состязаниях смешанных команд. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров серебро досталось Виталине Бацарашкиной и Артёму Черноусову, уступившим в финале лишь в последнем раунде китайцам Цзян Жансинь и Пан Вею. А в стрельбе из винтовки на той же дистанции Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли бронзу, в то время как их более титулованные соотечественники — Анастасия Галашина и Владимир Масленников — не смогли преодолеть барьер второго квалификационного этапа.

Четвёртый день Олимпиады в Токио начался для сборной России с медали в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов взяли серебро в новой на Играх дисциплине — миксте, уступив только соперникам из Китая — Цзян Жансинь и Пан Вею. Для 24-летней уроженки Омска эта медаль стала второй на Играх в Токио. Ранее она выиграла золото в личных соревнованиях.

Россияне справедливо считались одними из главных фаворитов в миксте. Безусловно, в основном из-за присутствия в нём действующей чемпионки Игр Бацарашкиной, которой не было равных в первый день соревнований. Вопрос был лишь в том, кто именно станет её партнёром. Вадим Мухаметьянов и Артём Черноусов не очень удачно выступили в «индивидуалке» и не прошли в финал, заняв 11-е и 23-е места соответственно. При этом разрыв между ними составил четыре балла, а в десятку чуть чаще попадал второй.

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В итоге тренерский штаб национальной команды сделал ставку на лучших. Ведущую пару составили Бацарашкина и Черноусов, а состав второй был довольно неожиданным. Так, в дуэте с супругой Артёма — Маргаритой Черноусовой — оказался Антон Аристархов. Ранее стрелок занимал шестое место в одиночке на первенстве Европы 2021 года в хорватском Осиеке.

Тем не менее в квалификации удача сопутствовала лишь одной из российских пар. Бацарашкина и Черноусов сходу оказались в лидирующей группе и впоследствии ни разу не опустились ниже седьмой строчки. Немного поволноваться они заставили лишь во втором подходе. Виталина пять раз не смогла попасть в центральный круг, что привело к падению на седьмую строчку. Но в концовке сильнейший отечественный дуэт собрался и с результатом в 581 балл занял общее второе место, обойдя китайцев Жансинь и Вея по дополнительным показателям. Выше оказались лишь Ману Бхакер и Саурабх Чаудхари из Индии.

В свою очередь, Черноусова и Аристархов не смогли преодолеть первую стадию квалификации. По её итогам они стали лишь 15-ми, а отставание от дающей путёвку во второй отборочный этап восьмой строчки составило девять баллов. Причём если Антон выступил более чем успешно, а в последнем подходе и вовсе выбил 99 баллов, то Маргарита подкачала. В первых двух раундах она набирала не более 94 очков, а в последнем довольствовалась всего 89.

Для Бацарашкиной и Черноусова вторая стадия квалификации началась не лучшим образом. Как известно, в финал проходят только две сильнейшие пары, а после первого подхода россиян в их числе не было. В активе российских спортсменов значилось суммарно 193 балла, вследствие чего они пропустили вперёд не только китайцев, но и украинский дуэт — Алёну Костевич и Олега Омельчука. Тому виной стали сразу четыре «девятки» Артёма.

Однако во второй попытке Черноусов реабилитировался и настрелял 98 баллов — второй лучший результат среди всех участников первенства. Выше оказался лишь иранец Джавад Форугхи, но это не помогло ему с соотечественницей подняться выше пятого места. А вот точность партнёра фактически позволила российскому дуэту спокойно проследовать в решающий раунд. Китайцы набрали 387 очков и расположились выше, а Бацарашкина и Черноусов обошли украинцев при равенстве по дополнительному показателю — числу попаданий в «десятку» — 15:13.

Начало заключительного этапа соревнований сложилось для сборной России довольно успешно. После пяти раундов Бацарашкина и Черноусов вели со счётом 6:4, а их китайские оппоненты явно чувствовали себя не в своей тарелке. Причём лихорадило обоих. Так, в первом подходе Жансинь выбила всего 8,9 балла, а во втором провалился уже Вэй — 6,9. В свою очередь, Виталина и Артём работали спокойно и уверенно, регулярно набирая больше «десятки» в среднем.

Однако вторую пятёрку раундов сборная России уступила. Первый остался за ней, но четыре других отошли Китаю. Причём нельзя сказать, что Бацарашкина и Черноусов стреляли из рук вон плохо, просто оппоненты действовали выше всяких похвал. Особенно это касается Жансинь, дважды покорявшей отметку в 10,5, а однажды и вовсе выбившей гроссмейстерские 10,9 балла.

Россияне висели на волоске от поражения — 10:14, но нашли в себе силы ликвидировать отставание. В итоге исход дуэли решился в 15-м раунде. И здесь своё веское слово вновь сказала Жансинь. Бронзовый призёр Игр набрала 10,7 балла, вернув «долг» Бацарашкиной за индивидуальные выступления. Спасти ситуацию мог бы Черноусов, но он выстрелил хуже всех — 9,8.

«Не могу сказать, чего нам не хватило (для победы. — RT), но мы боролись. В принципе, это главное. Матч был напряжённым... Надеюсь, это было весело, но волнительно. Волнение не покидает никогда, ты этого даже не замечаешь. Не знаю, в каком финале было сложнее. В личном сложнее, наверное, потому что если совершаешь ошибку, то она накапливается. А в миксте каждый выстрел обнуляется», — цитирует Бацарашкину РИА Новости.

В свою очередь, Черноусов выразил надежду, что борьба в финале была интересной и признался, что на его выступлениях в олимпийском сезоне сказалась травма.

«Путь на Олимпийские игры был не столь лёгок, каким он мог бы быть, коррективы внесла травма в начале года. Раньше я не распространялся об этом, чтобы не наводить шороха. Была травма обоих плеч. Серьёзного ничего не было, но мне нельзя было делать большое количество физических упражнений, особенно верхнего плечевого пояса, и сохранять объёмы подготовки самой стрельбы. Считаю, что если бы травмы не было, мне было бы гораздо легче здесь выступать», — признался спортсмен.

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В отличие от своих соотечественников, в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 10 метров оба российских дуэта преодолели первый раунд квалификации. Анастасия Галашина и Владимир Масленников показали четвёртый результат, а Юлия Каримова и Сергей Каменский — шестой. Правда, составить конкуренцию китайцам Ян Цянь и Ян Хаожань не получилось. Те не только уверенно заняли первое место, но и попутно установили новый мировой рекорд — 633,2 балла.

Во втором раунде квалификации российские пары поменялись местами, а причиной стало неудачное выступление серебряной медалистки Игр в Токио. Галашина набрала суммарно 207,5 балла — худший результат среди всех соотечественников, что позволило Каримовой и Каменскому вырваться на четвёртую строчку. Таким образом, возможность побороться за награду получили спортсмены, довольно средне выступившие в одиночном разряде. Оба не смогли преодолеть барьер первой стадии отбора. Юлия стала 13-й, а Сергей — 10-м. Их соперниками в борьбе за третье место стали южнокорейцы Квон Ын Чи и Нам Тэ Юн, а соперничать с китайцами выпало американцам Мэри Такер и Лукасу Козененски.

Примечательно, что южнокорейские стрелки завершали оба квалификационных этапа на третьей строчке, но в очной борьбе за бронзу не справились с волнением. Лишь в первых пяти раундах они на равных соперничали с Каримовой и Каменским, но потом безнадёжно отстали. Поражение в четырёх мини-дуэлях практически лишило их шансов на успех. Итоговый счёт составил 17:9 в пользу россиян.