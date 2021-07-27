В четвёртый день на Олимпиаде в Токио будет разыграно 22 комплекта медалей

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В четвёртый соревновательный день на летней Олимпиаде в Токио будет разыграно 22 комплекта медалей в 14 видах спорта.
В четвёртый день на Олимпиаде в Токио будет разыграно 22 комплекта медалей
  • Reuters

Медали будут разыгрываться в следующих видах спорта.

Триатлон

Женщины (00:30 мск). От России выступят Анастасия Горбунова и Александра Разаренова.

Плавание

200 м, вольный стиль, мужчины (04:43 мск). Российский участник — Мартин Малютин.

100 м на спине, женщины (04:51 мск).

100 м на спине, мужчины (04:59 мск). В финале выступят россияне Климент Колесников и Евгений Рылов.

100 м, брасс, женщины (05:17 мск). Российские участницы — Юлия Ефимова и Евгения Чикунова.

Пулевая стрельба

Микст, пистолет пневматический, 10 м (05:00 мск). Участвуют российские пары Виталина Бацарашкина — Артём Черноусов и Маргарита Черноусова — Антон Аристархов.

Микст, винтовка пневматическая, 10 м (09:15 мск). Российские дуэты: Юлия Каримова — Сергей Каменский, Анастасия Галашина — Владимир Масленников.

Софтбол

Женщины (07:00 мск — матч за бронзу, 14:00 мск — финал).

Сёрфинг

Мужчины (08:16 мск).

Женщины (09:01 мск).

Прыжки в воду

Вышка, синхронные прыжки, женщины (09:00 мск).

Маунтинбайк

Женщины (09:00 мск). Российская участница — Виктория Кирсанова.

Гребной слалом

Байдарка, женщины (10:15 мск). От России выступит Алсу Миназова.

Дзюдо

До 63 кг, женщины (11:00 мск). В финале выступит россиянка Дарья Давыдова.

До 81 кг, мужчины (11:00 мск). Российский участник — Алан Хубецов.

Конный спорт

Выездка, команды (11:00 мск).

Фехтование

Шпага, команды, женщины (12:30 мск). Российская команда в четвертьфинале встретится с Италией.

Спортивная гимнастика

Командные соревнования, женщины (13:45 мск). Сборная России: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова.

Тяжёлая атлетика

До 59 кг, женщины (09:50 мск).

До 64 кг, женщины (13:50 мск).

Тхэквондо

Свыше 67 кг, женщины (14:30 мск).

Свыше 80 кг, мужчины (14:45 мск). Представитель России — Владислав Ларин.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее был опубликован список всех медалистов третьего дня Олимпиады в Токио.

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