В четвёртый день на Олимпиаде в Токио будет разыграно 22 комплекта медалей
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Медали будут разыгрываться в следующих видах спорта.
Триатлон
Женщины (00:30 мск). От России выступят Анастасия Горбунова и Александра Разаренова.
Плавание
200 м, вольный стиль, мужчины (04:43 мск). Российский участник — Мартин Малютин.
100 м на спине, женщины (04:51 мск).
100 м на спине, мужчины (04:59 мск). В финале выступят россияне Климент Колесников и Евгений Рылов.
100 м, брасс, женщины (05:17 мск). Российские участницы — Юлия Ефимова и Евгения Чикунова.
Пулевая стрельба
Микст, пистолет пневматический, 10 м (05:00 мск). Участвуют российские пары Виталина Бацарашкина — Артём Черноусов и Маргарита Черноусова — Антон Аристархов.
Микст, винтовка пневматическая, 10 м (09:15 мск). Российские дуэты: Юлия Каримова — Сергей Каменский, Анастасия Галашина — Владимир Масленников.
Софтбол
Женщины (07:00 мск — матч за бронзу, 14:00 мск — финал).
Сёрфинг
Мужчины (08:16 мск).
Женщины (09:01 мск).
Прыжки в воду
Вышка, синхронные прыжки, женщины (09:00 мск).
Маунтинбайк
Женщины (09:00 мск). Российская участница — Виктория Кирсанова.
Гребной слалом
Байдарка, женщины (10:15 мск). От России выступит Алсу Миназова.
Дзюдо
До 63 кг, женщины (11:00 мск). В финале выступит россиянка Дарья Давыдова.
До 81 кг, мужчины (11:00 мск). Российский участник — Алан Хубецов.
Конный спорт
Выездка, команды (11:00 мск).
Фехтование
Шпага, команды, женщины (12:30 мск). Российская команда в четвертьфинале встретится с Италией.
Спортивная гимнастика
Командные соревнования, женщины (13:45 мск). Сборная России: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова.
Тяжёлая атлетика
До 59 кг, женщины (09:50 мск).
До 64 кг, женщины (13:50 мск).
Тхэквондо
Свыше 67 кг, женщины (14:30 мск).
Свыше 80 кг, мужчины (14:45 мск). Представитель России — Владислав Ларин.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
Ранее был опубликован список всех медалистов третьего дня Олимпиады в Токио.