Список всех медалистов третьего дня Олимпиады в Токио

По итогам третьего соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио было разыграно 21 комплект наград.

Триатлон: золото — Кристиан Блумменфель (Норвегия), серебро — Алекс Йи (Великобритания), бронза — Хейден Уайлд (Новая Зеландия).

Плавание, мужчины, 100 м, брасс: Адам Пити (Великобритания), серебро — Арно Камминга (Нидерланды), бронза — Николо Мартиненги (Италия).

Плавание, мужчины, эстафета, вольный стиль, 4 х 100 м: золото — США, серебро — Италия, бронза — Австралия.

Плавание, женщины, 100 м, баттерфляй: золото — Маргарет Макнил (Канада), серебро — Юйфэй Чжан (Китай), бронза — Эмма Маккеон (Австралия).

Плавание, женщины, 400 м, вольный стиль: золото — Ариарне Титмус (Австралия), серебро — Кэти Ледеки (США), бронза — Бинцзе Ли (Китай).

Стрельба, стендовая стрельба, скит, мужчины: золото — Винсент Хенкок (США), серебро —Йеспер Хансен (Дания), бронза — Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт).

Стрельба, стендовая стрельба, скит, женщины: золото — Эмбер Инглиш (США), серебро — Диана Бакози (Италия), бронза — Вэй Мэн(Китай).

Прыжки в воду, синхронная вышка 10 м: золото — Томас Дейли, Мэттью Ли (Великобритания), серебро — Юань Цао, Айсэнь Чэнь (Китай), бронза — Александр Бондарь, Виктор Минибаев (Россия).

Велоспорт, маунтинбайк, мужчины, кросс-кантри: золото — Томас Пидкок (Великобритания), серебро — Матиас Флукигер (Швейцария), бронза — Давид Валеро Серрано (Испания).

Гребной слалом, каноэ-одиночка, мужчины: золото — Беньямин Савсек (Словения), серебро — Лукас Рохан (Чехия), бронза — Сидерис Тасиадис (Германия).

Стрельба из лука, мужчины, командное первенство: золото — Южная Корея, серебро — Тайвань, бронза — Япония.

Дзюдо, мужчины, до 66 кг: золото — золото — Сехэй Оно (Япония), серебро — Лаша Шавдатуашвили (Грузия), бронза — Цогтбаатар Цэнд-Очирын (Монголия) и Ан Чанг Рим (Южная Корея).

Дзюдо, женщины, до 52 кг: золото — Нора Гякова (Косово), серебро — Сара-Леони Сизик (Франция), бронза — Цукаса Ёсида (Япония) и Джессика Климкейт (Канада).

Спортивная гимнастика, мужчины, командное многоборье: золото — Россия, серебро — Япония, бронза — Китай.

Фехтование на рапирах, мужчины: золото — Ка Лун Чон (Гонконг), серебро — Даниэле Гароццо (Италия), бронза — Александр Чупенич (Чехия).

Фехтование на саблях, женщины: золото — София Позднякова (Россия), серебро — Софья Великая (Россия), бронза — Манон Брюне (Франция).

Тяжёлая атлетика, женщины, до 55 кг: золото — Хидилин Диас (Филиппины), серебро — Ляо Цююнь (Китай), бронза — Зульфия Чиншанло (Казахстан).

Настольный теннис, микст: золото — Мидзутани Юн, Ито Мима (Япония), серебро — Синь Сюй, Шивэнь Лю (Китай), бронза — Юньжу Линь и Ицзин Чжэн (Тайвань).

Тхэквондо, мужчины, до 80 кг: золото — Максим Храмцов (Россия), серебро — Салех Аль-Шарабати (Иордания), бронза — Сейф Эйсса (Египет) и Тони Канает (Хорватия).

Тхэквондо, женщины, до 57 кг: золото — Матеа Елич (Хорватия), серебро — Лорен Уильямс (Великобритания), бронза — Рут Гбагби (Кот-д'Ивуар) и Хедая Вахба (Египет).

Ранее сборная России завоевала три золотых медали в третий день Олимпиады в Токио.