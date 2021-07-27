Лучница Осипова стартовала с победы на индивидуальном турнире ОИ в Токио
Россиянка Елена Осипова одержала победу над малайзийкой Сьякьерой Машайх в 1/32 финала женского турнира по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу российской лучницы.
Соперницей Осиповой в 1/16 финала станет немка Мишель Кроппен.
Ранее сообщалось, что южнокорейские лучники выиграли мужской командный турнир на Олимпиаде.
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