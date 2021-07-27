Лучница Осипова стартовала с победы на индивидуальном турнире ОИ в Токио

Россиянка Елена Осипова одержала победу над малайзийкой Сьякьерой Машайх в 1/32 финала женского турнира по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters