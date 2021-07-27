Глава ВФП прокомментировал результат Рылова и Колесникова на Олимпиаде в Токио

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал завоевание Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым золотой и серебряной наград на дистанции 100 м на спине на летних Олимпийских играх в Токио.
Глава ВФП прокомментировал результат Рылова и Колесникова на Олимпиаде в Токио
  • Reuters

«Настроение очень радостное после такой победы. Невероятно рад за ребят, их тренеров и всех болельщиков, которые в нас верили и поддерживали нас. Начало Олимпиады у нас действительно вышло сложным, были определённые потери. Но получилось переломить ситуацию, ребята выдержали, команда не реагировала на это всё. Этот результат, думаю, добавит нам хорошего настроения и придаст импульс для дальнейших успешных выступлений», — приводит слова Сальникова «Спорт-Экспресс».

Он отметил вклад тренеров спортсменов Андрея Шишина и Дмитрия Лазарева.

«Они заслуживают всяческих поощрений и похвал за то, что работали днями и ночами, верили в своих ребят», — добавил глава ВФП.

Рылов завоевал золото Игр, преодолев дистанцию за 51,98 секунды. Климент Колесников, уступивший соотечественнику 0,02 секунды, стал серебряным призёром.

Ранее сообщалось, что Рылов принёс России первое за 25 лет олимпийское золото в плавании.

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