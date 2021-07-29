Позднякова: перед стартом ОИ абсолютно не думала о медалях

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Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова рассказала о своём отношении к выступлению на Играх.
Позднякова: перед стартом ОИ абсолютно не думала о медалях
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Год назад вышла замуж, приоритеты поменялись — и сейчас для меня на первом месте семья. А раньше был только спорт. Друзья — редко, учёба — постольку-поскольку. Как только мы стали встречаться с Костей Лохановым, поняла, что важнее семьи ничего нет. Когда мы готовились к Олимпиаде в Хабаровске, то долго разговаривали с ним. Конечно, очень хотели выиграть, но понимали, что это лишь первый опыт, от нас никто ничего не требует. Как бы что ни сложилось в Токио, меньше любить друг друга мы бы не стали, да и наши семьи не начали бы по-другому относиться к нам», —сказала Позднякова в интервью Youtube-каналу «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Также саблистка рассказала, как обсуждала участие на Играх со своим отцом, четырёхкратным олимпийским чемпионом Станиславом Поздняковым.

«Перед стартом соревнований разговаривали с папой. Он рассказывал, какие впечатления испытывал после побед на Играх, что чувствовал, когда в Пекине всё сложилось не так удачно. Признавался, что расстраивался и не понимал, какое счастье, что у него есть жена, две дочери, друзья, родные, близкие. Поэтому абсолютно не думала о пьедестале, медалях. Просто хотелось приехать, подойти к соревнованиям в хорошей форме и показать результат, достойный своей страны», — добавила Поздянкова.

Полное интервью Поздняковой читайте 30 июля.

Ранее Позднякова рассказала, чувствует ли на себе давление из-за достижений отца.

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