Поздняков восхитился стойкостью рапиристки Мартьяновой

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что восхищён стойкостью и духом Марты Мартьяновой, выступавшей в финале командного турнира рапиристов на Олимпиаде в Токио с травмой.
Поздняков восхитился стойкостью рапиристки Мартьяновой
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«В шестой день Олимпийских игр сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали. Золото, которое, пожалуй, можно назвать героическим, нам принесли рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова. Отдельные слова восхищения Марте, которая в финале выступала с сильнейшей травмой, но не снялась с соревнований, внеся значительный вклад в общую победу. Мы восхищены твоей олимпийской стойкостью и командным духом», — написал в Instagram Поздняков.

В третьем раунде финала с француженками при счёте 11:7 в пользу российской сборной Мартьянова подвернула ногу. Несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге она сумела продолжить выступление, заработав три очка.

Ранее Позднякова рассказала, чувствует ли на себе давление из-за достижений отца.

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