Великая: в финале Олимпиады командный турнир начнётся заново

Российская саблистка Софья Великая прокомментировала выход женской сборной России в финал командного турнира по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио.

«В финале Олимпиады командный турнир начнётся заново. Нас ждёт поединок с самым сильным соперником. Наше противостояние с француженками идёт многие годы. Но если нам получится удержать ту концентрацию, которая была с кореянками, всё будет хорошо», — цитирует Великую РИА «Новости».

Россиянка отметила, что хочет золотой медали для всей команды.

«Я чувствую всю ту поддержку, которая идёт из России! Я для них и фехтую. И для девчонок, чтобы у нас у всех были медали», — сказала она.

Женская сборная России в полуфинале командного турнира одержала победу над национальной командой Южной Кореи со счётом 45:26.

В финале турнира российские саблистки встретятся с командой Франции, которая в полуфинале победила итальянок (45:39).

Финал состоится 31 июля. Начало — в 13:30 по мск.

Ранее сообщалось, что российские саблистки вышли в финал ОИ в Токио.