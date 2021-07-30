Джокович больше не соперник: Хачанов сыграет со Зверевым в финале Олимпиады, титул в миксте оспорят российские пары

Карен Хачанов победил Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале мужского одиночного разряда на Олимпиаде в Токио. Титул олимпийского чемпиона россиянин оспорит с немцем Александром Зверевым, сенсационно взявшим верх над Новаком Джоковичем. Не сыграет первая ракетка мира из Сербии в дуэте с Ниной Стоянович и в финале микста после поражения от Аслана Карацева и Елены Весниной. Соперниками россиян станут Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв, на чемпионском тай-брейке одолевшие австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса.

В полуфинале мужского одиночного разряда на Олимпийских играх в Токио российские болельщики ждали дуэли Карена Хачанова и Даниила Медведева. Но, к их огромному сожалению, поединку соотечественников не суждено было состояться, хотя его вероятность была достаточно высокой. Причём если номинально третья ракетка страны одолел Уго Умбера в трёх сетах, то двукратный финалист турниров Большого шлема уступил Пабло Карреньо-Бусте почти без боя.

Однако на развитии сюжетной линии случившаяся в четверг мини-сенсация фактически не сказалась, ведь у Хачанова появилась отличная возможность спустя сутки отомстить испанцу за соотечественника. И тот факт, что последние две очные встречи на харде москвич оставил за собой (пусть одна из них и датируется 2018-м годом), обнадёживал и придавал уверенности.

Вот и в Токио Карен не оставил сопернику ни единого шанса. Матч сложился для него даже слишком легко. Россиянин сделал ставку на фирменную мощную подачу и высокий темп, и не прогадал. В отсутствии возможности затягивать розыгрыши и изматывать соперника сменой направлений, Карреньо-Буста превратился в лёгкую мишень. О повторении сценария встречи с Медведевым речи даже не велось.

Тактика Хачанова полностью себя оправдала. На своей подаче он ничего не позволил сделать номинальному фавориту, а три гейма вовсе выиграл под ноль. За весь матч Пабло не только не совершил ни одного брейка, но и лишь раз имел такую возможность — по ходу второго сета.

Также россиянин отметился десятью эйсами против трёх у соперника и выиграл 26 очков из 28 при попадании первым мячом. Испанец вдобавок допустил немало невынужденных ошибок — 15 (девять — у Карена). В частности, в решающий момент первой партии он сам позволил оппоненту поставить точку, дважды послав снаряд в сетку.

Уверенно россиянин действовал и на приёме. В первом сете он сделал два брейка, а во втором — ещё один. Итоговый счёт 6:3, 6:3 в пользу Хачанова. На то, чтобы одержать победу он потратил 80 минут.

Таким образом, Россия гарантированно завоюет восьмую медаль в истории Олимпиад в одиночном разряде. А если Хачанов сумеет победить, то повторит успех Евгения Кафельникова, который в 2000-м выиграл Олимпиаду в Сиднее.

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«За прошедший год у меня было несколько обидных поражений, это давило морально. Но я начал работать на максимуме, поднимал свою психологию. Это важный компонент, необходимо уметь настраиваться по-разному на разные ситуации. Я работал над этой частью, и очень доволен, что всё воплотилось в жизнь. Ты не можешь забыть, как играть в теннис, но нужно уметь использовать свои преимущества в различных ситуациях», — заявил россиянин после полуфинала.

За титул олимпийского чемпиона он померится силами не с первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем, как многие ожидали, а с Александром Зверевым. Серб в трёх сетах неожиданно уступил немцу — 6:1, 3:6, 1:6, и прервал серию из 22 побед подряд. Мало того, он в третий раз в карьере потерпел поражение в полуфинале одиночного разряда олимпийского турнира.

Следом на корт предстояло выйти сразу двум российским смешанным парам. У отечественных теннисистов имелась отличная возможность организовать себе русский финал. Но для начала нужно было справиться с непростыми соперниками.

Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова получили в оппоненты австралийцев первую ракетку планеты в одиночном разряде Эшли Барти и Джона Пирса. Последний добился серьёзных успехов в паре, в частности занимал вторую строчку в мировом рейтинге и брал Australian Open.

Результаты россиян были куда скромнее. Павлюченкова ни разу не проходила дальше четвертьфинала «Шлема», а Рублёв вовсе редко выступал в данном виде.

Отсутствие опыта сказалось на действиях дуэта в первом сете. Анастасия и Андрей действовали не слишком уверенно и допускали много ошибок. Порой казалось, им элементарно не хватало сыгранности. Отсюда серьёзный разрыв по количеству невынужденных помарок — 5:18. В целом за матч они совершили их ровно три десятка.

Выручала подача. В стартовой партии пара отметилась тремя эйсами и выиграла 71 % мячей на первой. А вот на приёме у Рублёва и Павлюченковой получалось немногое — они не заработали ни одного брейк-пойнта. Австралийцы же сделали его в 12-м гейме, хотя поначалу уступали 0:30.

Во втором сете Андрей и Анастасия заиграли гораздо увереннее. У них стало больше получаться, а соперники принялись чаще ошибаться. Как результат, россияне выиграли пять геймов подряд, сделали два брейка и повели в счёте 5:1. Спастись в такой ситуации Барти и Пирсу было уже нереально, хотя они и сократили отставание до минимума.

В итоге отечественной паре третий раз подряд пришлось определять исход противостояния на чемпионском тай-брейке. Ранее россияне оказались сильнее хорватов Дарии Юрак / Ивана Додига (11:9) и японцев Эны Шибахары / Бена Маклахлана (10:8).

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Не устояли и Барти с Пирсом, хотя концовка получилась крайне напряжённой. Поначалу австралийцы обеспечили себе небольшой отрыв, но Рублёв и Павлюченкова контролировали ситуацию. При счёте 9:8 они вовсе имели матчбол, но Анастасия неудачно укоротила мяч. Зато она исправилась, когда матчбол заработали уже соперники. Москвичке удался великолепный обводящий выстрел слева.

«Наверное, можно сказать, это удар года. На самом деле, после ошибки на укороченном не простила бы себе, если бы мы проиграли. Думала, просто умру, но не смогу уступить», — заявила спортсменка.

Если Павлюченкова в решающий момент собралась, то Барти дрогнула и дважды подряд направила мяч в сетку — 11:13. Анастасия и Андрей стали первыми отечественными теннисистами, пробившимися в финал микста на Играх.

«Да, мы в финале Олимпиады, но я всё так же чувствую себя лузером, поскольку хочется играть в одиночке», — признался Рублёв.

Вскоре компанию им составили Аслан Карацев и Елена Веснина. Они в двух сетах обыграли Джоковича и Нину Стоянович — 7:6, 7:5. После обидного поражения от Зверева первая ракетка мира явно находился не в лучшем как физическом, так и психологическом состоянии, что сказывалось на действиях всего дуэта.

Впрочем, не лучший теннис показывали и россияне. Особенно это касалось Карацева, который не мог до конца справиться с волнением. Как результат в первой партии отечественная пара допустила шесть невынужденных помарок против всего двух у соперников. Зато она увереннее смотрелась в других аспектах — 68% попаданий первой подачей и 19 активно выигранных мячей.

В середине сета оппоненты обменялись брейками, но в дальнейшем не возникало сомнений, что им придётся играть тай-брейк. Правда, при счёте 5:4 в свою пользу сербы заработали сетбол на подаче Карацева, но не реализовали его. На тай-брейке же куда лучше смотрелись Аслан и Елена, которые спокойно взяли верх — 7:6 (7:4).

Вторая партия началась для россиян не слишком удачно — они отдали соперникам подачу. Однако больше в этот вечер они таких вольностей себе не позволяли. В восьмом гейме Веснина и Карацев «вернули долг» и восстановили паритет. На концовку сета же Джоковичу и Стоянович банально не хватило сил и эмоций. При счёте 5:5 они отдали оппонентам два гейма. Причём россиянам в решающий момент удалось принять «под ноль».

Успех второго отечественного дуэта помог состояться ещё одному знаковому событию. Всего второй раз в истории в теннисном турнире Олимпиады состоится российский финал. В 2008-м Динара Сафина и Елена Дементьева оспорили золото в одиночном разряде у женщин.