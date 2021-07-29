Без Медведева в полуфинале, но с наградами в миксте: Хачанов и три российские пары поспорят за медали Олимпиады

Карен Хачанов в трёх сетах взял верх над Юго Юмбером и пробился в полуфинал Олимпиады в Токио в одиночном разряде. За выход в решающую стадию он поборется с Пабло Карреньо-Бустой, сенсационно выбившим из борьбы Даниила Медведева. В миксте за медали продолжают биться сразу две российские пары. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв обыграли японцев Эну Сибахару и Бена Маклаклана, а Елена Веснина и Аслан Карацев — поляков Игу Свёнтек и Лукаша Кубота.

На шестой день организаторы Олимпиады в Токио всё же прислушались к мнению теннисистов и изменили расписание соревнований из-за жары. Если раньше спортсмены были вынуждены выходить на корт уже в 11 часов утра по местному времени, то на этот раз первые матчи стартовали на четыре часа позже. Шанс одним из первых протестировать себя в новых условиях выпал Карену Хачанову, который в четвертьфинале встречался с Юго Юмбером. И россиянин остался доволен. Безусловно, менять верхнюю одежду приходилось с той же периодичностью, но в целом атлеты стали чувствовать себя гораздо комфортнее.

«Сто процентов помогло. Намного приятнее играть оказалось, солнце было не такое палящее, как в другие дни. Хорошо, что организаторы пошли навстречу», — цитирует Хачанова РИА Новости.

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Тем не менее, от этого встреча с Юмбером не стала более лёгкой для Хачанова. В предыдущем раунде француз уже успел преподнести сенсацию и сломить сопротивление четвёртой ракетки мира Стефаноса Циципаса, поэтому матч с 25-м теннисистом планеты его ничуть не пугал. И он продемонстрировал это в первой партии, уступив лишь на тай-брейке. И это при том, что Юго допустил на десять невынужденных ошибок больше (21:11) и в целом зачастую действовал в чересчур атакующей манере.

Одной из главных особенностей встречи стала уверенная игра обоих соперников на собственной подаче. На двоих им удалось сделать лишь два брейка, которые и предопределили исход противостояния во втором и третьем сетах соответственно. Причём если у Хачанова было 11 шансов зацепиться на приёме, то у Юмбера — всего один. Это говорит об отличной реализации француза, с другой стороны — об общем превосходстве россиянина.

По традиции Карен вновь немного сбавил обороты в середине встречи и отдал второй сет, но в третьем предстал практически идеальным со всех точек зрения теннисистом. 82% попадания первым мячом, 91% успешных розыгрышей на подаче и 37% — на приёме (особенно впечатляюще в сравнении с 9% у Юго). Помимо этого он выиграл десять очков за счёт своей активности и совершил лишь одну невынужденную ошибку. Всё это вкупе помогло Хачанову взять свой единственный гейм на приёме, а впоследствии не позволить Юмберу навязать борьбу — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

«Хороший, упорный матч, в котором было всего два брейка. Очень рад, что смог удержать свою подачу и в третьем сете дожать Юмбера. Теперь хочу посмотреть матч с участием своих потенциальных соперников по полуфиналу. Конечно, буду болеть за Даню Медведева», — цитирует Хачанова официальный Telegram-канал Олимпийского комитета России.

Казалось бы, изменение расписания должно было помочь и Медведеву продемонстрировать свой лучший теннис на олимпийском турнире и обеспечить России медаль в мужском одиночном разряде. Но судя по всему, серия изнурительных дуэлей в условиях токийской жары отняла у него слишком много сил, поэтому в матче с Пабло Карреньо-Бустой он предстал не похожим на самого себя. Уже в первой партии стал испытывать проблемы со здоровьем, а переломить ход противостояния не помог даже десятиминутный перерыв — 2:6, 6:7 (5:7).

Неидеальное самочувствие заставляло вторую ракетку мира раз за разом форсировать ход розыгрышей и приводило к огромному числу неточностей. В первой партии соотношение активно выигранных мячей и невынужденных ошибок было неудовлетворительным (6:11), что при низком проценте попадания первым мячом на подаче (48%) и привело к двум проигранным подачам. Сам Даниил не заработал ни одного брейк-пойнта, хотя на приёме и регулярно создавал проблемы Карреньо-Бусте.

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Пауза между сетами дала Медведеву возможность отдышаться и перегрузиться. Сначала он уверенно взял гейм на своей подаче, а затем и на приёме, однако эффект оказался кратковременным. Совсем скоро вновь вернулись ошибки, что сначала позволило Карреньо-Бусте восстановить паритет, а затем и удачно начать тай-брейк. Три выигранных розыгрыша на старте и ряд попаданий в линию настолько вывели из себя Даниила, что тот в сердцах воскликнул: «Никогда он так в жизни не играл», сопроводив всё это нецензурной бранью.

Медведев всё же сумел догнать Карреньо-Бусту и до последнего боролся за победу во втором сете, но очередная серия ошибок перечеркнула все его старания. Россиянин потерял шансы на завоевание медали Олимпиады, а испанец добыл путёвку в полуфинал, где сразится с Хачановым.

«Первый турнир в жизни, где я играю не за себя, а за страну. Поэтому обидно и стыдно, что не получилось показать результат, на который я способен. Думаю, в миксте есть шанс на русский финал. Предсказать нельзя, но шанс есть», — приводит слова Медведева ТАСС.

И основания надеяться на это были. Хотя бы после того, как Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв не без труда, но всё же справились с хозяевами соревнований — Эной Шибахарой и Беном Маклахланом. Несмотря на разницу в уровне мастерства, россиянам пришлось заметно потрудиться и провести на корте почти два часа. Виной тому сразу 20 невынужденных ошибок (на 12 больше, чем у противников), заставившие их не только помучиться в первом, но и уступить второй сет. Отечественные теннисисты провалили старт тай-брейка, а затем и вовсе бросили бороться, отдав семь розыгрышей подряд.

В заключительной партии всё же удалось собраться и перестать дарить очки противникам. Рублёв и Павлюченкова обошлись без единой невынужденной ошибки, но всё равно не смогли избежать нервотрёпки. Японцы чуть было не отыгрались со счёта 4:8, но в итоге всё же уступили, пусть и с минимальной разницей — 5:7, 7:6 (7:0), 8:10.

По ходу пресс-конференции Рублёв в шутку заявил, что чувствует себя неудачником, так как вынужден бороться за медаль Олимпиады в миксте, после вылета из одиночного разряда. Но Павлюченкова с ним не согласилась.

«Андрей в своём стиле. Для меня каждый матч тяжёлый, за всё борюсь. А медаль Олимпиады она и есть медаль, в любом разряде, так что никакие мы не лузеры», — сказала теннисистка.

А спустя несколько часов шаг на пути к российскому финалу в миксте сделали Елена Веснина и Аслан Карацев. Им предстояло встретиться с более именитой польской парой — триумфатором «Ролан Гаррос» Игой Свёнтек и опытным парником Лукашем Куботом, однако их регалии не повлияли на результат. Россияне менее чем за полтора часа решили все вопросы и проследовали в следующий раунд.

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Поляки сделали ставку на оборону и предпочитали ждать оплошностей от оппонентов, но подобная тактика не принесла им успеха. Да, Свёнтек и Кубот ошибались меньше (12:20), но разница по активным выигранным мячам оказалась значительно больше — 28:14 в пользу Весниной и Карацева. Смелый стиль игры отечественных теннисистов стал залогом победы и позволил им трижды преуспеть на приёме. Как итог, 6:4, 6:4 и гарантированная медаль для страны.

Примечательно, что помешать организовать российский финал постараются две первые ракетки мира. Павлюченковой и Рублёву предстоит встреча с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом, а Весниной и Карацеву — с сербами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем, который по-прежнему сохраняет шансы завоевать золото Олимпиады в двух видах программы.

До недавнего времени подобная возможность была и у Весниной, но надежды на завоевание двух медалей Игр перечеркнул чешский дуэт в лице Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой. Елена в паре с Вероникой Кудерметовой уступили в трёх сетах и не смогли пробиться в финал — 3:6, 6:3, 6:10.

Тем обиднее, что до настоящего момента Веснина трижды делила корт с чешками в парных матчах и ни разу не позволяла им взять над собой верх. В 2016-м и 2018-м годах они в паре с Екатериной Макаровой остановили их на «Ролан Гаррос» и Australian Open соответственно, а три недели назад (уже вместе с Кудерметовой) не позволили пробиться в полуфинал Уимблдона. Но на этот раз всё решила низкая реализация брейк-пойнтов (1/6) и обилие невынужденных ошибок (30).

«Я считаю, что (тай-брейк — это) лотерея, и это несправедливо ко всем игрокам, которые выступают в паре. Всегда был полный сет на турнирах Большого шлема и Олимпийских играх. Но наши соперницы провели его очень удачно и чисто… Они подавали невероятно точно, что-то противопоставить было очень тяжело. Пытались, но немножко не сложилось. В тай-брейке быстро счёт утекает, не можешь за него ухватиться. Это обидно», — призналась олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро.

Теперь Весниной и Кудерметовой предстоит сосредоточиться на матче за бронзу, в котором им будет противостоять бразильский дуэт — Луиза Стефани и Лаура Пигосси. В полуфинале они в двух сетах уступили швейцаркам Белинде Бенчич и Виктории Голубич.