«Тебе должно быть стыдно»: Медведев потребовал отстранить журналиста за провокационный вопрос о России

Даниил Медведев вступил в конфликт с журналистом из Чили по окончании матча с Фабио Фоньини на Олимпиаде в Токио. Причиной тому стал провокационный вопрос корреспондента, употребившего слово «обманщики» в контексте сборной России. Сам спортсмен отказался давать комментарии и потребовал отстранить представителя прессы от работы на его матчах. В свою очередь, заслуженный тренер России Владимир Камельзон встал на сторону Медведева, а депутат Госдумы Дмитрий Свищёв призвал лишить чилийца аккредитации.

Даниил Медведев оказался в центре внимания в пятый соревновательный день Олимпийских игр в Токио. Отечественный спортсмен резко отреагировал на провокационный вопрос чилийского журналиста и потребовал от руководства Международной федерации тенниса (ITF) больше не допускать того до просмотра собственных матчей. В России встали на сторону второй ракетки мира и возмутились поведением корреспондента.

Инцидент с участием Медведева произошёл сразу после завершения матча третьего круга олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде. После победы над Фабио Фоньини россиянин отправился в микст-зону для общения с прессой, где и встретился с журналистом из Чили. Тот спросил Даниила об отечественной сборной, попутно употребив в её отношении слово «читеры» (обманщики). Согласно регламенту, корреспондент находился в маске, в связи с чем теннисист не сразу расслышал вопрос. Но когда уловил смысл, не смог сдержать эмоции.

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«Впервые в жизни я не буду отвечать на вопрос из интервью. Впервые в жизни! Тебе должно быть стыдно из-за своего вопроса. Я больше не хочу видеть этого человека в микст-зоне никогда в моей жизни. Я не хочу отвечать на его вопросы. Наверное, вам стоит озаботиться, чтобы его не было на Олимпиаде», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Впоследствии вторая ракетка мира отдельно подошёл к российским журналистам и рассказал, что именно вызвало у него столь негативную реакцию.

«Он спросил что-то вроде: «Русские носят на себе клеймо обманщиков?» Первый раз в моей жизни, когда я не ответил на вопрос», — объяснил Медведев.

По заверениям самого чилийца, тот не ожидал, что его вопрос вызовет подобные эмоции у Медведева. Он предположил, что негатив со стороны россиянина мог быть вызван тем, что он не до конца понял смысл его слов.

«Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и всё было нормально. Может, Даниил просто не понял вопрос», — сказал журналист.

Однако сам Хачанов заявил, что ему тоже не по душе постоянно давать комментарии по ситуации с временным отстранением сборной России от международных соревнований и необходимостью выступать под нейтральным флагом. Карен признался, что его нередко просят высказаться по этому поводу, но он уходит от ответа.

«Иностранные журналисты задают провокационные вопросы про флаг, но я не ведусь, спокойно отвечаю: «Без комментариев». Мы не виновны в этом конфликте и сожалеем, что не можем представлять страну, я даже боюсь здесь название произносить сейчас», — цитирует Хачанова ТАСС.

Инцидент с участием Медведева вызвал серьёзный общественный резонанс. Так, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил надежду, что Международный олимпийский комитет посодействует отстранению чилийца от работы на Играх.

«Совершенно правильно Медведев попросил удалить этого журналиста. Он заступился не только за себя, но и за всех российских спортсменов. Журналист либо задал вопрос не по своей воле, либо совершенно глупо почерпнул информацию из странных средств массовой информации. Я очень надеюсь, что его лишат аккредитации, потому что от него могут пострадать не только наши спортсмены, но и другие. Таким журналистам не место на Олимпийских играх», — сказал Свищёв RT.

Финалиста турниров Большого шлема в Австралии и США поддержал и заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон. По его словам, корреспондентам стоит тщательнее подбирать слова в общении с атлетами калибра Медведева.

«Считаю, что это некорректный вопрос журналиста. Оставьте уже эту тему. Теннисист только что провёл сложный матч, до сих пор на эмоциях. К сожалению, я не видел сам инцидент. Но уверен, что буду на стороне Медведева. Даниил доказал, что он — не обычная личность, с ним нельзя разговаривать как с просто хорошим спортсменом. Медведев стоит в одном ряду с Надалем, Федерером и Джоковичем. С ними нельзя так обращаться. А журналисты иногда ведут себя неподобающе», — сказал Камельзон.

По его словам, Медведев явно был не готов к подобного рода провокациям, ведь ещё не успел прийти в себя после тяжелейшего матча.

«Конечно, поймали парня. Он ещё отдышаться не успел, а ему задают вопрос, на который не так-то просто найти ответ. Наши спортсмены в двойственном положении: надеть майку, сказать, что ты из России, или нет. Почему Медведев должен ему отвечать на этот каверзный вопрос? Будь на его месте, ответил бы ещё жёстче», — заключил Камельзон.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высоко оценила поступок Медведева, не позволившего иностранным СМИ подобным образом отзываться о России. При этом она выразила мнение, что поведение представителей прессы ожидаемо, а отечественные атлеты должны держать это в уме.

«Медведев молодец, что так отреагировал. Правильным было готовить наших спортсменов к таким вещам, они периодически происходят. Какие-то провокации всё равно есть, вопрос журналиста ведь касался не его выступления, а был фактически оскорблением. Это предполагалось, об этом были предупреждены спортсмены… Поступок Медведева с акцентом на это приугасит пыл других журналистов, чтобы не задавали больше такие вопросы. Нам и так очень хочется выступать под флагом своей страны, а не под флагом НОК. А то, что кого-то раздражает, что наши чистые спортсмены всех обыгрывают, — это неудивительно, это многих бесит», — сказала Журова ТАСС.

Что касается Медведева, то ему вряд ли удастся избежать встреч с корреспондентом из Чили в будущем. Как ответили в пресс-службе Международной федерации тенниса, ITF уважает права работников СМИ и не имеет права лишать их аккредитации или отстранять от посещения различного рода мероприятий.

«Журналист задал вопрос, который не понравился Медведеву. Журналисты имеют право спрашивать что угодно. И мы не вправе лишать никого аккредитации, так как здесь действует олимпийская аккредитация. Возможно, следует это спросить у Международного олимпийского комитета», — сказали в ITF.