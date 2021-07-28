Медведеву понадобилась медицинская помощь во время матча третьего круга на ОИ в Токио

Россиянин Даниил Медведев почувствовал недомогание во время матча третьего круга турнира по теннису в мужском одиночном разряде на летних Олимпийских играх в Токио против итальянца Фабио Фоньини.

Встреча была приостановлена в первом сете при счёте 5:2 в пользу россиянина. Медицинская бригада оказала необходимую помощь Медведеву, после чего он продолжил игру. Ранее Тарпищев оценил выступление Медведева на ОИ в Токио.