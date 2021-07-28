Тарпищев оценил выступление Медведева на ОИ в Токио

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча третьего круга турнира по теннису в мужском одиночном разряде на летних Олимпийских играх в Токио между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Фабио Фоньини.

«Даниил чувствует себя хорошо и настроение перед игрой у него хорошее. Он постепенно обретает необходимую форму. Сказывается, что в Токио не самые простые условия для игры. Влажность, жара, мячи тяжёлые. К тому же Медведев далековато играет от задней линии. Но видно, что он значительно лучше, чем на старте Олимпийских игр», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».

Во встрече круга Медведев одержал победу над индийцем Сумитом Нагалом со счётом 6:2, 6:1.

Ранее сообщалось, что Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира на ОИ в Токио.