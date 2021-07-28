Тарпищев оценил выступление Медведева на ОИ в Токио
- Reuters
- © Mike Segar
«Даниил чувствует себя хорошо и настроение перед игрой у него хорошее. Он постепенно обретает необходимую форму. Сказывается, что в Токио не самые простые условия для игры. Влажность, жара, мячи тяжёлые. К тому же Медведев далековато играет от задней линии. Но видно, что он значительно лучше, чем на старте Олимпийских игр», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».
Во встрече круга Медведев одержал победу над индийцем Сумитом Нагалом со счётом 6:2, 6:1.
Ранее сообщалось, что Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира на ОИ в Токио.