В Госдуме поддержали просьбу теннисиста Медведева об отстранении журналиста на ОИ

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с просьбой теннисиста Даниил Медведев выгнать иностранного журналиста из микст-зоны после матча на олимпийском турнире за вопрос о форме российский спортсменов на Играх.

«Совершенно правильно Медведев попросил удалить этого журналиста. Он заступился не только за себя, но и за всех российских спортсменов. Журналист либо задал вопрос не по своей воле, либо совершенно глупо почерпнул информацию из странных средств массовой информации. Я очень надеюсь, что его лишат аккредитации, потому что от него могут пострадать не только наши спортсмены, но и другие. Таким журналистам не место на Олимпийских играх», — заявил Свищёв RT.

Ранее сообщалось, что в сети оценили резкий ответ Медведева задавшему некорректный вопрос чилийскому журналисту.