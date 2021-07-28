В Госдуме поддержали просьбу теннисиста Медведева об отстранении журналиста на ОИ
- РИА Новости
«Совершенно правильно Медведев попросил удалить этого журналиста. Он заступился не только за себя, но и за всех российских спортсменов. Журналист либо задал вопрос не по своей воле, либо совершенно глупо почерпнул информацию из странных средств массовой информации. Я очень надеюсь, что его лишат аккредитации, потому что от него могут пострадать не только наши спортсмены, но и другие. Таким журналистам не место на Олимпийских играх», — заявил Свищёв RT.
Ранее сообщалось, что в сети оценили резкий ответ Медведева задавшему некорректный вопрос чилийскому журналисту.