В сети оценили резкий ответ Медведева задавшему некорректный вопрос чилийскому журналисту
- Reuters
Во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос россиянину, назвал всех российских спортсменов «читерами».
«Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», — цитирует слова Медведева представителям Международной теннисной федерации (ITF) журналист журналист Тумайни Карайол на своей странице в Twitter.
Болельщики отреагировали на ответ Медведева журналисту в комментариях к публикации.
«Боже, кто был этот журналист?» — пишет пользователь под ником U day.
«Медведев так прав! этот вопрос отвратителен!» — отмечает Doris.
«Зачем кому-то задавать Медведеву такой глупый вопрос после этой игры? Очень хорошо ответил Даниил!» — пишет Girts.
«Так много хороших вопросов, которые можно задать игроку, который только что сыграл незабываемый матч. Какая пустая трата драгоценного времени», — отметила agirlinbklyn.
Ранее сообщалось, что Медведев потребовал выгнать журналиста из микст-зоны на ОИ в Токио.