В сети оценили резкий ответ Медведева задавшему некорректный вопрос чилийскому журналисту

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Россиянин Даниил Медведев попросил выгнать чилийского журналиста из микст-зоны после матча третьего круга турнира по теннису в мужском одиночном разряде на летних Олимпийских играх в Токио с итальянцем Фабио Фоньини.
В сети оценили резкий ответ Медведева задавшему некорректный вопрос чилийскому журналисту
  • Reuters

Во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос россиянину, назвал всех российских спортсменов «читерами».

«Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», — цитирует слова Медведева представителям Международной теннисной федерации (ITF) журналист журналист Тумайни Карайол на своей странице в Twitter.

Болельщики отреагировали на ответ Медведева журналисту в комментариях к публикации.

«Боже, кто был этот журналист?» — пишет пользователь под ником U day.

«Медведев так прав! этот вопрос отвратителен!» — отмечает Doris.

«Зачем кому-то задавать Медведеву такой глупый вопрос после этой игры? Очень хорошо ответил Даниил!» — пишет Girts.

«Так много хороших вопросов, которые можно задать игроку, который только что сыграл незабываемый матч. Какая пустая трата драгоценного времени», — отметила agirlinbklyn.

Ранее сообщалось, что Медведев потребовал выгнать журналиста из микст-зоны на ОИ в Токио.

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