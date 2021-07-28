Медведев потребовал выгнать журналиста из микст-зоны на ОИ в Токио
- Reuters
Во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос россиянину, назвал всех российских спортсменов «читерами».
«Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», — цитирует обращение Медведева к представителям Международной теннисной федерации (ITF) РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Медведеву понадобилась медицинская помощь во время матча третьего круга на ОИ в Токио.