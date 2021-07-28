Медведев потребовал выгнать журналиста из микст-зоны на ОИ в Токио

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Россиянин Даниил Медведев попросил выгнать иностранного журналиста из микст-зоны после матча третьего круга турнира по теннису в мужском одиночном разряде на летних Олимпийских играх в Токио с итальянцем Фабио Фоньини.
Медведев потребовал выгнать журналиста из микст-зоны на ОИ в Токио
  • Reuters

Во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос россиянину, назвал всех российских спортсменов «читерами».

«Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», — цитирует обращение Медведева к представителям Международной теннисной федерации (ITF) РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Медведеву понадобилась медицинская помощь во время матча третьего круга на ОИ в Токио.

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