Камельзон: на месте Медведева я ответил бы ещё жёстче

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал ситуацию с просьбой Даниила Медведева выгнать иностранного журналиста из микст-зоны после матча на олимпийском турнире за вопрос о форме российских спортсменов на Играх.

«Считаю, что это некорректный вопрос журналиста. Оставьте уже эту тему. Теннисист только что провёл сложный матч, до сих пор на эмоциях. К сожалению, я не видел сам инцидент. Но уверен, что буду на стороне Медведева. Даниил доказал, что он — не обычная личность, с ним нельзя разговаривать как просто с хорошим спортсменом. Медведев стоит в одном ряду с Надалем, Федерером и Джоковичем. С ними нельзя так обращаться. А журналисты иногда ведут себя неподобающе», — заявил Камельзон RT.

Он отметил, что Медведев ещё не успел отдышаться, а ему задали вопрос, на которой не так-то просто найти ответ.

«Наши спортсмены в двойственном положении: надеть майку, сказать, что ты из России или нет. Почему Медведев должен отвечать на этот каверзный вопрос? Будь на его месте, ответил бы ещё жёстче», — добавил Камельзон.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали просьбу теннисиста Медведева об отстранении журналиста на ОИ.