ITF не может отстранить журналиста по просьбе Медведева
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ITF, лишение журналистов аккредитации не входит в компетенцию федерации.
«Журналисты имеют право спрашивать что угодно. Возможно, следует это спросить у МОК», — добавили в ITF.
Во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос россиянину о форме сборной, назвал всех российских спортсменов «читерами».
Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали просьбу теннисиста Медведева об отстранении журналиста на ОИ.