ITF не может отстранить журналиста по просьбе Медведева

Короткая ссылка
Международная федерация тенниса (ITF) не может лишить журналиста аккредитации и отстранить от освещения Олимпиады по просьбе россиянина Даниила Медведева.
ITF не может отстранить журналиста по просьбе Медведева
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ITF, лишение журналистов аккредитации не входит в компетенцию федерации.

«Журналисты имеют право спрашивать что угодно. Возможно, следует это спросить у МОК», — добавили в ITF.

Во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос россиянину о форме сборной, назвал всех российских спортсменов «читерами».

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали просьбу теннисиста Медведева об отстранении журналиста на ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить