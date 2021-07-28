ITF не может отстранить журналиста по просьбе Медведева

Международная федерация тенниса (ITF) не может лишить журналиста аккредитации и отстранить от освещения Олимпиады по просьбе россиянина Даниила Медведева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ITF, лишение журналистов аккредитации не входит в компетенцию федерации.

«Журналисты имеют право спрашивать что угодно. Возможно, следует это спросить у МОК», — добавили в ITF.

Во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос россиянину о форме сборной, назвал всех российских спортсменов «читерами».

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали просьбу теннисиста Медведева об отстранении журналиста на ОИ.