Кудерметова о конфликте Медведева с журналистом: Даня правильно отреагировал

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась мнением об инциденте с участием своего соотечественника Даниила Медведева и чилийского журналиста.
Кудерметова о конфликте Медведева с журналистом: Даня правильно отреагировал
  • Reuters

«Даня правильно отреагировал. Неправильно задавать такие некорректные вопросы, провокационные, тем более, как Даниил сказал, ещё и с наездом. Так что он сделал всё верно», — приводит слова Кудерметовой РИА Новости.

Накануне по окончании матча олимпийского турнира по теннису между Даниилом Медведевым и Фабио Фоньини произошёл инцидент с участием российского теннисиста и журналиста из Чили. Корреспондент обратился к спортсмену с вопросом о сборной России, употребив в её контексте слово «читеры» (обманщики). Медведев жёстко отреагировал на это и призвал ITF не допускать данного работника СМИ на его матчи.

Ранее сообщалось, что оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование инцидента между журналистом из Чили и российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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