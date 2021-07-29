Теннисист Медведев назвал обидным и стыдным поражение от Карреньо-Бусты на Олимпиаде

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты в четвертьфинале олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде.

«Очень хорошо играл соперник, к сожалению. Может, я выиграл лучшие какие-то турниры, но тут Олимпиада, матчи навылет. Он играл лучше меня, я мог, наверное, чуть лучше подавать, особенно во втором сете, потому что в первом сете шансов не было. Во втором вёл с брейком, на тай-брейке, по-моему, не попал ни одной первой подачей. Конечно, ужасно обидно», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Он отметил, что Олимпиада — это едва ли не первый в его жизни турнир, где он действительно чувствовал, что играет не за себя, а за страну.

«Больше обидно, чем на любом другом турнире, больше стыдно. Но таков теннис — придётся пережить это. Буду играть следующие турниры, стараться лучше», — добавил Медведев.

25-летний россиянин, являющийся второй ракеткой мира, впервые в карьере играл на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Карреньо-Бусте в 1/4 финала теннисного турнира Олимпиады.