Кафельников заявил, что не удивлён выходом Хачанова в финал Олимпиады

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал выход Карена Хачанова в финал турнира в мужском одиночном разряде на летних Играх в Токио.

«Для меня выход Карена в финал не стал абсолютной неожиданностью. Для меня это был ожидаемый результат. Рад за Карена, представившийся ему шанс он использовал с вероятностью 200% и вышел в финал. Думаю, что в финале он будет играть с таким же настроем, как и сегодня», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Он отметил, что не имеет значения, кто станет соперником Хачанова в финале.

«Может быть, предпочтительнее было играть со Зверевым, но и с Джоковичем — неплохой вариант, с учётом того, что финальный матч будет не из пяти сетов, а из трёх. Когда играешь против Джоковича — это большая разница, трёхсетовый матч может пройти скоротечно. В любом случае это финал, в нём могут быть какие-то непредвиденные обстоятельства со стороны соперника», — добавил Кафельников.

В полуфинале Хачанов победил Испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:3 и в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым.

Ранее сообщалось, что Хачанов отказался отвечать на вопрос о флаге России.