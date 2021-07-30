Теннисист Хачанов отказался отвечать на вопрос о флаге России

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Россиянин Карен Хачанов после полуфинального матча олимпийского турнира по теннису отказался отвечать на вопрос журналиста о флаге России.
Теннисист Хачанов отказался отвечать на вопрос о флаге России
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Хачанов не стал отвечать на вопрос бразильского журналиста о том, есть ли для него разница, что в финале он сыграет не под флагом России, а под флагом ОКР.

Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) до декабря 2022 года не имеют права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом и со своим гимном.

Ранее сообщалось, что Хачанов пробился в финал теннисного турнира Олимпиады.

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