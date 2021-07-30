Американские теннисисты впервые за 101 год остались без медалей Олимпиады
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу новозеландцев.
Таким образом, сборная США по теннису впервые с 1920 года не сумела завоевать ни одной медали на летней Олимпиаде. В других видах соревновательной программы по теннису на Играх в Токио американцы уже завершили выступления.
В свою очередь, для Новой Зеландии это первая в истории медаль в теннисе.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова и Рублёв вышли в финал теннисного турнира в миксте на Олимпиаде.