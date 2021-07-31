Сборная Мексики по футболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

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Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Южной Кореи в матче 1/4 финала мужского турнира по футболу на летних Олимпийских играх в Токио.
Сборная Мексики по футболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Ниссан» в Иокогаме и завершилась со счётом 6:3.

В составе сборной Мексики дубль оформили Энри Мартин и Себастьян Кордова. Ещё по одному мячу забили Луис Ромо и Эдуардо Агирре. В составе команды Южной Кореи дублем отметился Ли Дон Кюн. Также гол на свой счёт записал Хван Ый Чо. 

Таким образом, Мексика вышла в полуфинал Олимпиады, где сыграет с командой Бразилии.

Ранее сообщалось, что определились четвертьфиналы олимпийского мужского футбольного турнира.

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