Двойной медальный залп: Зыкова и Каримова выиграли серебро и бронзу в стрельбе из винтовки на Олимпиаде в Токио

Российские спортсменки завоевали две медали в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений на Олимпийских играх в Токио. Юлия Зыкова на протяжении всего финала лидировала, но в последний момент пропустила вперёд швейцарку Нину Кристен и стала серебряным призёром. Юлия Каримова выиграла свою вторую бронзу на соревнованиях в Японии, опередив норвежку Жанетт Хегг Дюстад. Таким образом, национальной команде по стрельбе удалось положить в общую копилку семь наград.

Российским девушкам из сборной по пулевой стрельбе ещё ни разу не приходилось оставаться без медалей на Олимпиаде в Токио. Виталина Бацарашкина завоевала два золота и серебро в стрельбе из пистолета, Анастасия Галашкина заняла второе место в пневматической винтовке, а её коллега по оружию Юлия Каримова вместе с Сергеем Каменским стала бронзовым призёром смешанных соревнований. Чтобы закончить Игры со стопроцентным результатом, оставалось выиграть медаль в последнем виде программы — стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений на 50 метров.

Шансов на успех в этой дисциплине у россиянок было немало. Именно на ней специализируется Каримова — в этом самом сложном и изматывающем упражнении она является действующей чемпионкой планеты и побеждала в текущем сезоне на этапе Кубка мира. На тех же соревнованиях была второй и ещё одна россиянка Юлия Зыкова, у которой также имеется серебро чемпионата Европы этого года.

Но прежде чем бороться за медали, нужно было сначала пройти непростое сито квалификации, в котором нередко застревают даже самые записные фавориты. Олимпиада в Токио стала первой, на которой девушкам для определения финальной восьмёрки нужно было совершить так же много выстрелов, как и мужчинам — по 40 с колена, лёжа и стоя.

У россиянок такой долгий формат не вызвал трудностей. Обе Юлии в первом положении потеряли по шесть баллов — лучше выступила только сербка Андреа Арсович, у которой было 395 баллов. Стрельбу лёжа Зыкова провела ещё лучше. У неё была всего одно попадание в девятку, а остальными выстрелами она поражала центр мишени. С тремя идеальными сериями по 100 баллов она даже шла с опережением графика мирового рекорда, причём не только женского, но и мужского. 399 баллов во втором виде набрала также американка Саген Маддалена, а Каримова повторила свой результат при работе на одном колене, выбив 394, что позволяло ей дальше бороться за выход в финал.

Стрельбу стоя можно назвать самой важной — в ней в финале проходит раунд на выбывание. И Каримова, и Зыкова не избежали ошибок, но на фоне соперниц они смотрелись по-прежнему великолепно. Они набрали по 389 баллов. В этом положении их обошли только немка Йолин Бер (390) и бронзовый призёр в стрельбе из пневматики Нина Кристен (392). В итоге Зыкова стала лучшей в квалификации с результатом 1182 балла — ей не хватило всего трёх очков до мирового рекорда. Каримова расположилась на четвёртой строчке, набрав 1177 баллов. Между россиянками расположились Маддалена и Бер.

Но радоваться успехам в квалификации было нельзя — в финале они не имели никакого значения. Российским девушкам требовалось заново доказывать свои претензии на медали, начав снова со стрельбы с колена и лёжа. Зыкова в этих положениях по-прежнему чувствовала себя прекрасно и свои редкие попадания в девятки компенсировала отличными выстрелами в самый центр, однажды даже набрав максимальную для финала оценку — 10,9 балла. В последней серии стрельбы лёжа Зыкова за пять выстрелов вовсе набрала фантастические 53,1 очка и стала лидером с общей суммой 311,6.

Каримова стартовала чуть хуже. Хотя она ни разу не опускалась ниже 51 очков за серию, но в общей сложности набрала перед стрельбой стоя 309,6 очка. Между ней и Зыковой расположилась норвежка Жаннетт Хегг Дюстад, которая была четвёртой в стрельбе из пневматики. Недалеко от Каримовой располагались Кристен и Маддален, у которых ещё оставался шанс одним выстрелом прорваться в первую тройку.

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Стойка для российских девушек началась весьма тревожно. Первый выстрел Каримовой принёс 8,6 балла, Зыковой — 9,7, а ведь опускаться ниже десятки им уже было нельзя. К счастью, больше таких ошибок они не допускали. По итогам двух серий, после которых начинался раунд на выбывание, Зыкова по-прежнему была первой с отрывом в 1,8 балла от Кристен. Можно было сказать, что россиянка обеспечила себе право на одну ошибку в пяти последних выстрелах. Каримова же всего 0,4 балла проигрывала швейцарке и шла третьей.

Этим правом на ошибку Зыковой пришлось воспользоваться сразу же. Она попала в девятку, в то время как Кристен выбыла 10,8 — от лидерства моментально не осталось и следа. Каримова же вела упорную борьбу за бронзу с Дюстад и уже после второго выстрела вышла из неё победителем. Норвежка выбила только 8,6 очка и была вынуждена снова довольствоваться четвёртым местом. Каримова завоевала свою вторую бронзу в Токио и вместе с Зыковой обеспечила России первые медали в женской малокалиберной винтовке с 2004 года.

Зыкова же ещё не потеряла шанса на золото, однако финальный раунд ей совсем не удался. Каждой своей попыткой она набирала меньше очков, чем Кристен. К последнему выстрелу преимущество швейцарской спортсменки выросло до 1,3 балла, и упустить победу она могла только ценой срыва, которые уже не единожды в ответственный момент совершали стрелки на этой Олимпиаде. Но Кристен хладнокровно — в пятый раз подряд — попала в десятку и принесла Швейцарии первое золото в стрельбе с 1948 года. Зыкова стала серебряным призёром — двух медалей в этом упражнении у россиянок не было с 2000-го.