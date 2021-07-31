Сенсация в дзюдо, поражение волейболистов и отмена дисквалификации легкоатлетов США: чем запомнился седьмой день Игр

Дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 кг, а Андрей Замковой, Муслим Гаджимагомедов и Имам Хатаев вышли в полуфинал боксёрского турнира. Мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение в Токио, а регбистки дважды за день оказались разгромлены Новой Зеландией. Трое спортсменов в олимпийской деревне сдали положительные тесты на коронавирус, а американской эстафетной четвёрке в беге на 400 метров отменили дисквалификацию.

Седьмой соревновательный день получился для России более чем удачным. Во второй раз на Олимпийских играх в Токио отечественные спортсмены завоевали шесть медалей, две из которых — золотые. Двукратными чемпионами стали Виталина Бацарашкина и Евгений Рылов. Первая одержала победу в стрельбе из пистолета с 25 метров, а второй показал лучшее время на дистанции 200 м брассом.

Историческое серебро в академической гребле досталось Анне Пракатень. Елене Осиповой немного не хватило, чтобы выиграть личное первенство в стрельбе из лука. А фехтовальщики в командных соревнованиях шпажистов уступили только Японии.

Единственную бронзовую награду в копилку команды вновь добавил дзюдоист. Тамерлан Башаев занял третье место в весовой категории свыше 100 кг и составил компанию Мадине Таймазовой и Ниязу Ильясову, которые в Японии тоже взяли бронзу.

Башаев изначально считался одним из фаворитов, ведь в мировом рейтинге в преддверии Олимпиады он располагался на первой строчке. Впрочем, главным претендентом на золото всё же являлся легендарный Тедди Ринер. Имя этого француза знакомо даже далёким от спорта людям, ведь на протяжении более чем десятилетия он доминировал в своём виде да и вообще был главной звездой дзюдо. Уроженец Гваделупы выиграл две последние Олимпиады, а также стал 11-кратным чемпионом мира.

Именно на него Тамерлан попал уже в четвертьфинале. Благодаря высокому номеру россиянин начал борьбу с 1/8, где иппоном одолел сенегальца Мбагника Ндиайе. Перед схваткой с Ринером за Башаева было даже немного страшно, ведь он оказался едва ли не на две головы ниже. Рост Тамерлана составляет 175 сантиметров, тогда как рост француза — 204 см.

Однако в ходе самого поединка о доминировании двукратного олимпийского чемпиона речи не шло. Бой получился предельно осторожным, а соперники опасались идти вперёд и рисковать. На первый план вышел судья, который выносил спортсменам предупреждения за пассивность.

В результате всё решилось в дополнительное время. На 29-й секунде россиянину удалось провести бросок ваза-ари, который рефери, взяв небольшую паузу, засчитал. Тамерлан воспринял сенсационную победу очень спокойно. Отечественный дзюдоист подчеркнул — его соперник оказался таким же бойцом, как и все остальные.

«Думаю, Тедди уступают из-за страха перед его регалиями. Он постоянно выигрывал, но его переоценивали, а это расслабляет — с 2012 года я внимательно смотрел схватки Ринера, он становился слабее как дзюдоист», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Казалось, после такого успеха Башаев должен был брать золото, однако он довольствовался бронзой. В полуфинале атлет иппоном уступил грузину Гураму Тушишвили. А в матче за третье место он также иппоном обыграл представителя Украины Якова Хаммо и впервые в карьере стал призёром Олимпиады.

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Всё ближе к завоеванию наград становятся и боксёры. В пятницу сразу три человека пробились в полуфинал ОИ и гарантировали себе как минимум бронзу.

В полусреднем весе Андрей Замковой не оставил шансов грузину Эскерхану Мадиеву — 5:0. В «тяжах» Муслим Гаджимагомедов также единогласным решением арбитров победил немца Аммара Абдулджаббара.

Наконец, Имам Хатаев в весовой категории до 81 кг вовсе нокаутировал выступающего за Испанию Газимагомеда Джалидова. Россиянин и так лидировал по судейским запискам по итогам двух раундов, но закончил бой чуть раньше срока. За восемь секунд до финального гонга Хатаев поймал раскрывшегося оппонента встречным коротким правым боковым. Соперник сразу же упал, а рефери в ринге показал, что продолжать поединок тот не в состоянии.

«Доволен своим выступлением. Передо мной изначально стояла одна задача — золото. И я буду стараться сделать всё, чтобы выиграть эту Олимпиаду», — пообещал боксёр.

А вот выступление россиян в командных видах спорта получилось на редкость обескураживающим. Осечку допустили даже волейболисты, которые уверенно выиграли первые три матча и, в том числе, взяли у США реванш за поражение во встрече за бронзу ОИ-2016. Казалось, подопечным Туомаса Саммелвуо вполне по силам взять верх и над французами.

Однако в этой игре всё с самого начала пошло не по их плану. У лидеров команды мало что получалось, тогда как соперник поймал кураж и наращивал отрыв. Первая партия осталась за трёхцветными.

После небольшого перерыва отечественному коллективу удалось собраться. Второй сет россияне выиграли в первую очередь благодаря усилиям Ивана Яковлева, с подачи которого оппоненты долго не могли сняться.

Однако это была лишь вспышка. В дальнейшем преимуществом владели французы, а олимпийские чемпионы-2012 вскоре прекратили сопротивление. В довершение всех бед травму получил один из лидеров коллектива Егор Клюка. Несмотря на поражение, отечественные волейболисты остались на первом месте в группе, но теперь делят его с Бразилией.

Крайне стремительным получились Игры для российских регбисток. Накануне они дебютировали на Олимпиаде, а в пятницу уже завершили борьбу. В последнем матче группового этапа подопечные Андрея Кузина разгромно уступили Новой Зеландии, которая на ОИ-2016 завоевала серебро — 0:33.

В результате они заняли третье место в своём квартете и пробились в четвертьфинал, где вновь попали на новозеландок. Второе поражение получилось ещё более крупным — 0:36. Набрать очки россиянкам так и не удалось.

Провальный матч в пятницу провели и ватерполистки. Впрочем, они встречались с действующими олимпийскими чемпионками из США, которые выиграли также последнее первенство планеты. Борьбы не получилось. Итоговый счёт — 5:18. Однако Россия уже обеспечила себе место в четвертьфинале. Теперь команде важно сохранить за собой третью строчку, чтобы получить более слабого соперника в первом раунде плей-офф.

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Переходя к другим водным видам спорта, необходимо рассказать о традиционной вечерней квалификации в плавании. Главным событием для россиян стал очередной выход на старт Юлии Ефимовой. До того в Токио она выступила лишь на 100 м брассом, где осталась без медалей. Последний шанс подняться на подиум — комбинированная эстафета 4 по 100 м. В компании с Анастасией Фесиковой, Светланой Чимровой и Марией Каменевой 29-летней спортсменке удалось пробиться в финал. Впрочем, россиянки показали только седьмое время (3:57.36).

В аналогичном виде у мужчин отечественные пловцы (Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев) выступили куда более удачно и продемонстрировали третий результат. Отечественная четвёрка имеет все шансы на награды, ведь два года назад на ЧМ она взяла бронзу в этом виде.

Наконец, одному россиянину удалось пробиться в личный финал. Речь о Кирилле Мартыничеве на 1500 м вольным стилем. Он квалифицировался с восьмым результатом (14.52,66). Для 19-летнего дебютанта ОИ это уже стало большим успехом.

Также в пятницу, наконец, стартовали соревнования в лёгкой атлетике. В основном на Олимпийском стадионе проходили отборочные соревнования, но состоялся и первый финал. В беге на 10 000 метров победу одержал 21-летний представитель Эфиопии Селемон Барега. Он менее чем на секунду опередил действующего чемпиона мира Джошуа Кипруи Чептегеи и Джейкоба Кайплимо. Оба представляют Уганду.

Россияне выступили лишь в квалификации прыжков в высоту. Илья Иванюк и Михаил Акименко спокойно пробились в финал с результатом 2,28. А после окончания соревнований отечественные спортсмены раскритиковали условия проживания в олимпийской деревне. Первый пожаловался на непривычные подушки, а второй — на шумных соседей, из-за которых поспал не более двух часов.

Тем временем бегунов из США, действующих чемпионов мира в этом виде, дисквалифицировали после квалификации в эстафете 4 по 400 м. Американцев обвинили в неправильной передаче палочки. Однако после подачи протеста данное решение отменили. Теперь «звёздно-полосатые» смогут выступить в финале.

Из других событий соревновательного дня стоит отметить третью победу подряд пляжных волейболисток Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой. На этот раз они в трёх сетах переиграли представительниц Австралии Талику Клэнси и Мариафе Артачо дель Солар — 21:8, 15:21, 15:12. Успешное выступление на групповом этапе помогло дуэту выйти в 1/8 финала с первого места в своём квартете.

Также в пятницу стартовали соревнования по прыжкам на батуте. Первый комплект медалей был разыгран у женщин. Россию в данном виде представили Яна Лебедева и Сусана Кочесок. В финал удалось квалифицироваться лишь последней, которая набрала за своё выступление 102.790 балла. Там она оказалась далека от борьбы за награды и с результатом 54.290 расположилась на предпоследней седьмой строчке.

К сожалению, ни дня не обходится без информации о заразившихся коронавирусом участниках ОИ. В пятницу оргкомитет сообщил о 27 новых случаях. Среди них значатся три спортсмена, проживающих в олимпийской деревне, чьи имена не называются.

Со своей стороны организаторы максимально жёстко отслеживают соблюдение всех антиковидных правил. Так, серьёзное недовольство у болельщиков вызвал поход членов сборной Грузии по дзюдо на Токийскую телебашню. Их фото оттуда были опубликованы в японском сегменте социальных сетей. В частности, достопримечатеьность посетили серебряные призёры Игр Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.

При этом спортсменам строго запрещено покидать олимпийскую деревню за исключением выезда на соревнования. В оргкомитете пообещали расследовать инцидент.