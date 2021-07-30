Дзюдоист Башаев завоевал бронзу Олимпиады в весе свыше 100 кг

Россиянин Тамерлан Башаев одержал победу над украинцем Яковом Хаммо в схватке за бронзу олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

Поединок продлился 2 минуты 40 секунд.

Для 25-летнего россиянина это первая олимпийская награда в карьере. В его активе — серебро чемпионата мира 2021 года, а также золото и серебро первенств Европы 2020 и 2018 годов.

В другой схватке за бронзу ОИ в Токио француз Тедди Ринер победил японца Хисаёши Харасаву.

Золото завоевал чех Лукаш Крпалек, победивший грузина Гурама Тушишвили.

Ранее сообщалось, что дзюдоист Ильясов завоевал бронзу Олимпиады в весе до 100 кг.