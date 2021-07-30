Хатаев нокаутировал испанского боксёра и вышел в полуфинал ОИ в весе до 81 кг
Российский боксёр Имам Хатаев победил представителя Испании Газимагомеда Джалидова в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 81 кг на Олимпиаде в Токио.
Россиянин нокаутировал соперника в третьем раунде и пробился в полуфинал соревнований.
Стоит отметить, что это всего второй нокаут на текущих Играх.
Ранее сообщалось, что Иван Верясов вышел в четвертьфинал боксёрского турнира Игр в Токио.
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