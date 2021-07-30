Волейболист Михайлов отреагировал на поражение от команды Франции на ОИ в Токио

Игрок сборной России Максим Михайлов прокомментировал поражение от национальной команды Франции в матче четвёртого группового этапа мужского турнира по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.

«Сборная России не показала нужной игры. В волейболе нужно уметь переламывать игру в тот момент, когда это нужно. На Олимпийских играх нет проходных встреч, все матчи важные. Мы были настроены победить, потому что любая победа даёт положительные эмоции. Плохо, что уступили. Нам нужно сделать выводы, чтобы двигаться вперёд», — цитирует Михайлова РИА Новости.

Встреча проходила на стадионе «Ариаке Арена» в Токио и завершилась со счётом 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:20) в пользу французских волейболистов.

Российские спортсмены с 9 очками возглавляют группу В.

Следующую игру россияне проведут 1 августа против команды Туниса.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты уступили команде Франции на ОИ в Токио.