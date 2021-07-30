Не признавшая авторитетов: как Осипова сотворила сенсацию и завоевала серебро в стрельбе из лука на Играх в Токио

Елена Осипова завоевала серебро в женских соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпиаде в Токио. В финале россиянка лишь на тай-брейке уступила главному фавориту турнира — кореянке Ан Сан. Позднее девушка призналась, что у неё в ответственный момент ёкнуло сердце.

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио успели приучить болельщиков к тому, что они заново пишут историю. Долгожданные, первые за много лет победы одержали гимнасты, тхэквондисты и пловцы. Вслед за ними настала очередь лучников.

В командном турнире женская сборная России брала серебро на двух последних Играх, однако на личных подиумах медали не было с 1992-го, когда бронзу завоевала Наталья Валеева в составе объединённой команды.

Спустя почти 30 лет этот пробел устранила Елена Осипова. Ранее в Токио 28-летняя спортсменка стала призёром командного первенства. Однако в личном её не рассматривали как главную надежду страны. Скорее, ставку делали на опытную Ксению Перову, которая по итогам квалификационного раунда заняла высокое восьмое место и получила возможность сразиться с не самыми сильными соперниками. Осипова же расположилась только на 22-й строчке.

До 1/8 финала добрались обе спортсменки, тогда как ещё одна призёрка командного турнира — Светлана Гомбоева — вылетела в первом же круге. В итоге быстро завершила выступления в четверг и Перова, которая в шут-офф обидно уступила представительнице Индии Дипике Кумари.

Осипова, достаточно тяжело входившая в соревнования и испытывавшая проблемы на ранних стадиях, к решающим, напротив, набрала отличный ход и действовала максимально уверенно. Сначала она не оставила ни малейших шансов Брайони Питман из Великобритании (6:0), причём россиянке удалось шесть раз из девяти попасть в десятку — великолепный результат.

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А вот в четвертьфинале Осипова получила по-настоящему серьёзного соперника — третий номер посева Кан Чхэ Ён, неоднократную чемпионку мира и обладательницу рекорда планеты по количеству очков, набранных в рейтинговом раунде из 72 выстрелов — 692 (для сравнения: лучший результат в Токио — 680).

Казалось, шансов у Елены нет и она отправится домой. Но Осипова вошла во вкус и продемонстрировала, что кореянки вовсе не являются настолько непобедимыми, как считали многие. После первого сета счёт был равным — 28:28. Однако в дальнейшем Кан дрогнула. Сначала она набрала 25 очков, дважды попав в восьмёрку, а затем — 26. Россиянка сполна воспользовалась помарками соперницы и методично наращивала отрыв. Итоговый счёт 7:1 говорил сам за себя.

После сенсационной победы Осиповой было уже просто нечего бояться. Чувствовалось, что она вошла во вкус и готова бороться за медали. В полуфинале Елена даже не заметила 24-летнюю итальянку Лючиллу Боари, обладательницу золота юниорского первенства планеты.

Соперницы совсем недавно встречались на Кубке мира в Париже, и тогда россиянка также оказалась сильнее — 6:0. С аналогичным счётом она выиграла и в Токио. Двукратной призёрке Игр удалось четырежды попасть в десятку. Особенно ей удался второй сет, когда она набрала 29 баллов из 30 возможных. Итальянке оказалась нечего ей противопоставить.

Так Осипова принесла стране первый выход в финал в личном турнире Игр за 41 год — предыдущий был на Олимпиаде 1980-го. Но, разумеется, останавливаться на выходе в финал она не хотела. А там её уже ждала самая опасная соперница — Ан Сан. Первый номер по итогам квалификации не нуждалась в представлении. В 20 лет неудержимая кореянка дважды выиграла золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио и намеревалась оформить хет-трик.

При этом азиатка вовсе не выглядела непобедимой. В плей-офф она не раз давала шансы соперницам. В полуфинале Сан и вовсе едва не уступила американке Маккензи Браун. Представительница США взяла бы верх, если бы попала в десятку последним выстрелом, но немного промахнулась.

Вот и отечественной спортсменке не хватило совсем чуть-чуть, чтобы одержать историческую победу. Уже в первом сете кореянка допустила ошибку, первой стрелой выбив лишь восьмёрку, но Осипова не сумела ей воспользоваться и набрала такое же количество баллов — 28.

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Второй сет остался за фаворитом — 30:29, а третий — за Осиповой — 28:27. После четвёртого россиянке наконец удалось вырваться вперёд. Кореянка трижды выбила девятку, а Елена собрала 29 очков. Таким образом, в решающем отрезке ей достаточно было ничьей, но финалистки отзеркалили сет — 27:29.

В результате судьба золота решилась на тай-брейке, где каждой лучнице предоставлялось всего по одному выстрелу. К сожалению, в этот напряжённый момент Осипова дрогнула. Она отправила стрелу в восьмёрку, тогда как кореянка — в десятку. Позднее спортсменка призналась, что в ответственный момент её банально подвели нервы.

«В нашем виде результат всегда справедлив. У нас нет баллов и судей. Спортсмен сам творит историю. Попал в цель — выиграл, промахнулся — проиграл. Всё просто. Очень рада, что завоевала здесь две серебряные медали. Никаких задач перед собой изначально не ставила — просто сделала свою работу. Был шанс не доводить дело до тай-брейка, но чуть-чуть не получилось. А в решающей перестрелке сердце ёкнуло — и стрела попала в восьмёрку», — приводит слова спортсменки официальный сайт ОКР.