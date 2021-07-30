Пловец Рылов заявил, что слова Мёрфи о допинге были неверно расценены

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Российский пловец Евгений Рылов заявил, что обсудил с американцем Райаном Мёрфи его высказывания после финального заплыва на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио.
Пловец Рылов заявил, что слова Мёрфи о допинге были неверно расценены
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Мы с ним списались в Instagram и лично всё друг другу объяснили. Скажем так, произошло недоразумение. Его ответ неправильно поняли. Журналисты спросили его общее мнение по допингу в плавании, на что он ответил, что, скорее всего, не все являются чистыми. И он имеет полное право так думать. Скорее всего, частично так и есть», — заявил Рылов в интервью пресс-службе Олимпийского комитета России.

Он отметил, что слова Мёрфи процитировали немного неправильно, относя их только к заплыву на 200-метровке в финале.

«Он сам мне написал и попросил прощения за такое недопонимание, которое произошло на пресс-конференции. После чего я тоже выразил своё мнение. Так что всё хорошо, никаких проблем нет. Не переживайте», — добавил Рылов.

Для Рылова золото на дистанции 200 м на спине стало третьей наградой на Играх в Токио. Прежде он завоевал золото на дистанции 100 м на спине, а также серебро в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

Ранее сообщалось, что в РУСАДА отреагировали на слова иностранных пловцов после победы Рылова на ОИ.

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