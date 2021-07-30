В РУСАДА отреагировали на слова иностранных пловцов после победы Рылова на ОИ

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Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил, что перед стартом Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов был полностью чист.
В РУСАДА отреагировали на слова иностранных пловцов после победы Рылова на ОИ
  • Reuters
  • © Grace Hollars-USA TODAY Sports

«Мы тестировали данного спортсмена три раза в 2021 году. Кроме того, он состоит в международном пуле, поэтому международная федерация его тестирует дополнительно. Тем не менее в рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист», — цитирует Буханова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что ответственность РУСАДА заканчивается в момент завершения отбора пробы, а затем спортсмен сам в ответе за всё, что попадает в его организм.

После заплыва на 200 м на спине американский пловец Райан Мёрфи допустил, что не все участники могли быть чисты.

Рылов завоевал золото на дистанции 200 м на спине с результатом одна минута 53,27 секунды, установив олимпийский рекорд. Для него это вторая золотая медаль на текущих Играх — он также стал лучшим в заплыве на 100 м на спине.

Ранее Рылов ответил на слова Мёрфи, который усомнился в честности участников заплыва.

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