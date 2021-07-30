Рылов отреагировал на слова Мёрфи, который усомнился в честности участников заплыва

Российский пловец Евгений Рылов отреагировал на слова американца Райана Мёрфи, который предположил, что участники заплыва на 200 м на спине на Олимпиаде в Токио использовали допинг.

«Я всегда был за честный спорт. Я всегда сдаю допинг-тесты, даже после пресс-конференции отправляюсь на анализы. Всегда заполняю систему ADAMS. Я от всей души за честные соревнования. Я посвятил этому всю жизнь и не смог бы себе простить, если бы что-то сделал не так и нарушил общие правила. Поэтому я даже не знаю, как на это реагировать. Райан лично меня не обвинил ни в чём. Поэтому я не хочу ничего отвечать на эту тему», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Рылов завоевал золото на дистанции 200 м на спине с результатом одна минута 53,27 секунды, установив олимпийский рекорд. Для него это вторая золотая медаль на текущих Играх — он также стал лучшим в заплыве на 100 м на спине.

Ранее Мёрфи уточнил свои слова о подозрении в допинге среди участников заплыва, в котором победил Рылов.